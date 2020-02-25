Предупреждение полиции - пьянство за рулем приводит на скамью подсудимых

В столице произошел очередной случай, когда пьяный водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, после чего столичная полиция вышла с предупреждением к автолюбителям.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. На столичной улице Трандафирилор с секторе Ботаника во вторник произошло ДТП, достойное голливудских блокбастеров. Автомобиль марки "Mercedes" на полной скорости, петляя, вылетел из-за поворота на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с машиной модели "Hyndai".

"Болидом" управлял 34-летний житель столицы, который даже на первый взгляд выглядел довольно нетрезвым, за рулем второго транспортного средства находилась 58-летняя женщина, ожидавшая зеленого сигнала светофора для дальнейшего движения. Она и вызвала экипаж Патрульной полиции.

Прибывшие на место полицейские провели тест на содержание алкоголя в крови виновника ДТП. После того, как мужчина подышал "в трубку", удалось установить, что содержание спирта в крови у него составило 0,63 мг/л.

За то, что водитель "Mercedes" спровоцировал ДТП, ему грозит 1500 леев штрафа, а за нахождение за рулем в нетрезвом виде на него заведено уголовное дело.

Предупреждение полиции

В связи с участившимися случаями ДТП в молдавской столице, сотрудники Патрульной полиции вышли к законопослушным автолюбителям с обращением:

будьте максимально бдительными за рулем;

если планируете перестроиться в автопотоке на трассе на другую полосу, внимательно следите за впереди идущими и следующими сзади автомобилями; © Photo : Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău Фатальное ДТП: водитель погиб, врезавшись в рекламный щит

снижайте скорость на отрезках трассы, где есть ограничительные дорожные знаки;

максимально внимательно следуйте через пешеходные переходы особенно там, где нет светофоров;

избегайте опасных маневров на трассе, лучше следовать медленнее, но увереннее;

будьте максимально внимательными при переезде через перекрестки, неопытный водитель может пропустить ограничительный сигнал светофора и выехать неожиданно с другой улицы.

Кто чаще всего виноват

Процент дорожно-транспортных происшествий в Молдове продолжает расти. За минувший год было зарегистрировано порядка 2200 аварий. Автоэксперт Олег Кожокару рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, кто чаще всего становится виновником ДТП.

"Как показывает практика, новичок, который только что закончил автошколу, чувствует себя за рулем очень неуверенно, и, соответственно, едет всегда достаточно медленно и аккуратно. А вот теми, кто позволяет себе превышать скорость и даже выпивать за рулем, чаще всего оказываются опытные водители. Они зачастую и становятся виновниками аварий", — заявил эксперт.

Собеседник также отметил, что причиной дорожно-транспортных происшествий, в основном, становится превышение скорости или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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