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Медицинские маски

Агентство по защите потребителей о ценах на маски: у нас свободная конкуренция

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200225/29320858/agentstvo-po-zaschite-potrebiteley-o-tsenakh-na-maski-u-nas-svobodnaya-konkurentsiya.html

По мнению национального контролирующего органа, реакция аптечных сетей, поднявших цены на санитарные маски, нормальна, если нет признаков сговора.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком (АЗППНР) считает, что экономические агенты вправе устанавливать любые цены на различные виды защитного снаряжения.

Медицинская маска
© Sputnik / Kiril Kallinikov
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Такова суть комментария в связи с сообщениями о росте цен на медицинские маски в аптеках страны.

"Цены на товары определяются в процессе свободной конкуренции, исходя из спроса и предложения. Размеры торговых наценок на защитные маски в Молдове не регламентированы. Таким образом, экономический агент определяет цену этих продуктов в соответствии с ценой производителя, демонстрируя честную конкуренцию и повышая благосостояние потребителей", - говорится в официальном комментарии агентства.

Вместе с тем АЗППНР сообщил, что обратится в Совет по конкуренции с просьбой проверить, есть ли признаки сговора при определении цен на медицинские маски между поставщиками фармацевтической продукции.

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Теги:
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