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Сексуальное рабство, иллюстративное фото.

Люди как товар - Лондон выдал Кишиневу опасного секс-трафиканта

© CC0 / Pixabay / Engin_Akyurt
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200225/29321636/lyudi-kak-tovar-v-kishineve-zaderzhali-opasnogo-trafikanta.html

В молдавской столице представители властей Великобритании передали сотрудникам правоохранительных органов гражданина Румынии, ранее объявленного в международный розыск.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. В здании Международного аэропорта Кишинева прошла процедура экстрадиции британскими властями мужчины, которого в Молдове подозревают в организации трафика молдавских девушек и женщин за рубеж в сексуальное рабство. 

Гражданина Румынии долгое время разыскивали сотрудники Пограничной полиции нашей республики, а найти и установить его местонахождение удалось благодаря сотрудничеству молдавских силовиков с Интерполом. 

Задержанному предъявлено обвинение в том, что на протяжении 2016 года он находил молодых девушек в Молдове, общаясь с ними через социальные сети, а затем предлагал им "хорошую работу" в Турции, Греции и на Кипре, которая оказывалась банальным секс-рабством. 

По прибытию в пункт назначения преступники, действовавшие вместе с "поставщиком" живого товара из Молдовы, отбирали у девушек паспорта под предлогом официального оформления на работу, а затем  заставляли их заниматься проституцией. 

Sclavie
© CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
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По словам юриста Павла Мидригана, проблема трафика людей остается одной из самых острых в Молдове. Спрос рождает предложение, а незавидные условия жизни и нищета, господствующая в провинции, могут подтолкнуть девушку на принятие такого сложного решения.

"Некоторые из них знают, на что идут. У многих молодых женщин нет работы, они вынуждены идти на это, чтобы выжить. Однако криминальный мир Молдовы зарабатывает на этой ситуации огромные деньги. В качестве посредниц для вербовки девушек из Молдовы криминалитет использует женщин, не один год промышляющих в этом нелегальном бизнесе. Они приезжают в страну и буквально уговаривают жительниц сел поехать на такие заработки, уверяя, что ничего страшного здесь нет", - подчеркнул Мидриган.

Эксперт отмечает, что выезд за рубеж напоминает будущим жертвам золотую клетку, которая на деле оказывается загоном из колючей проволоки.

Данные Управления ООН по наркотикам и преступности говорят о том, что женщины и девочки составляют около 72 процентов жертв торговли людьми, однако в сети торговцев людьми попадают и дети, и мужчины.

По статистике террористические группы и продавцы живого товара эксплуатируют наиболее беззащитных. Как правило жертвами становятся те, кто живет в бедности.

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Теги:
Пограничная полиция МВД Молдовы, задержание, рабство, трафик


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