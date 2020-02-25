Признан факт давления на судей со стороны антикоррупционных прокуроров

Генеральная прокуратура вскрыла "репрессивные инструменты", которые использовались по отношению к служителям Фемиды.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik, Александр Суру. Личности прокуроров, оказывавших давление на судей, установлены и в их отношении ведется служебное расследование, заявила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру.

В результате проверок было выявлено, что на протяжении 2019 года Антикоррупционная прокуратура возбудила 62 уголовных дела против судей, 55 из них - во второй половине года.

Во многих случаях фигурировал мотив о вынесении неправосудного приговора. В 11 случаях фигурантами выступали судьи Апелляционной палаты, а также суда сектора Чеканы.

Изучив уголовные дела, в генпрокуратуре пришли к выводу, что они могут быть расценены, как "репрессивный инструмент против судей". В ведомстве сочли их завуалированным способом вмешательства в осуществление правосудия.

"В частности, отклонение запроса о применении предварительного ареста, расценивался прокурорами Антикоррупционной прокуратуры, как незаконное решение", - утверждают в генпрокуратуре.

Также в генпрокуратуре установили, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры применяли методы, находящиеся на грани законности. К ним прокуроры прибегали, чтобы оказать давление на служителей Фемиды, дабы они принимали решения, "удобные" органу уголовного преследования.

"В результате генпрокурор Александр Стояногло потребовал от руководителей прокуратуры принять к сведению результаты проверок и не допускать в будущем подобных практик", - гласит текст коммюнике.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мария Виеру обратила внимание на то, что ввиду своевременной реакции генпрокуратуры удалось избежать более серьезных нарушений со стороны сотрудников Антикоррупционной прокуратуры. Она также добавила для Sputnik, что в отношении установленных прокуроров ведется служебное расследование.

В декабре прошлого года группа судей сектора Чеканы выступили с обращением к первым лицам страны. В нем служители Фемиды пожаловались на многочисленные эпизоды давления со стороны, в частности, Антикоррупционной прокуратуры.

Судьи рассказали о нескольких способах давления: прокуроры либо прибегали к уголовным преследованиям под предлогом незаконного решения, либо - вообще по несуществующим фактам.

Кроме того, следует отметить, что в прошлом году генеральная прокуратура провела проверку в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. По её результатам ведомство установило многочисленные нарушения в работе прокуратур.

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