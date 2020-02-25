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Обмеление Днестра, апрель 2016 г

 Маловодье рек: какие прогнозы дают экологи

© Sputnik / Игорь Взоров
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200225/29322306/malovode-rek-kakie-prognozy-dayut-ekologi.html

Сложившуюся обстановку специалисты объясняют отсутствием осадков на территории Молдовы и в Карпатах, откуда берут начало главные реки страны.

КИШИНЕВ 24 февраля - Sputnik. Уровень воды в водохранилищах Новоднестровское и Костешть-Стынка ниже показателей прошлого и позапрошлых годов на полтора-два метра, сообщают в Агентстве Apele Moldovei. В ведомстве отмечают, что недостаточный запас воды в Новоднестровском водохранилище может привести к отказу от проведения в этом году экологического паводка, необходимого для поддержания экосистем нижнего Днестра. Как считают в Apele Moldovei, это может привести к ухудшению экологической ситуации в регионе.  

Главные реки  Молдовы мелеют уже сегодня

Автомобили на дороге в Кемеровской области.
© Sputnik / Александр Кряжев
Зимняя засуха: каковы последствия, и что в планах у властей
Сложившуюся обстановку специалисты объясняют тем, что нынешней зимой в Карпатах, откуда берут свое начало главные водные артерии Молдовы - Прут и Днестр, было мало снега. В Агентстве Apele Moldovei в то же время не склонны драматизировать ситуацию: там считают, что существенных  проблем с водоснабжением и и орошением не будет.

Общественники, в свою очередь, говорят о тревожных тенденциях. По словам эксперта общественной Ассоциации «Национальный экологический центр» Юлианы Катаранжиу, предполагает, что и лето будет особенно жарким. Это может привести к дальнейшему снижению уровня воды.

«Не исключено, что летом мы получим определенные сигналы, в том числе, касающиеся снабжения Кишинева водой. Уровень Днестра уже упал. Такая же ситуация и на Пруте. Это очень тревожно. На водохранилище Костешть-Стынка уже видно дно», - заявила Юлиана Катаранжиу.

Эксперт считает, что возможная засуха может привести к проблемам с поставками сельхозпродукции.

От засухи спасут деревья и экономия

По мнению экологов, стратегически верным решением для Молдовы может стать планомерная посадка деревьев. Катаранжиу  пояснила, что сейчас лесные угодья Молдовы составляют чуть более 11% от всей площади республики. С учетом существующего уровня загрязнения, лесами в Молдове должны быть покрыты 25-30% территории, оперирует подсчетами ученых эксперт общественной Ассоциации «Национальный экологический центр».

«Наши ученые говорят, что температурные прогнозы, которые делались на 2050-й год, сбылись уже сегодня. То есть этом вопросе мы продвинулись на 30 лет вперед», - отметила Катаранжиу.

Эксперт также призвала население экономно потреблять воду. Иными словами, выключать кран тогда, когда нет нужды в больших объемах  воды.

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