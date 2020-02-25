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Переговоры.

Соглашение о взаимной социальной защите: Молдова и Россия начали переговоры

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200225/29323957/moldova-i-rossiya-vedut-peregovory-po-zaklyucheniyu-novogo-soglasheniya-detali.html

Документ будет опираться на принципы пропорциональности и экспорта социальных выплат, руководствуясь которыми права на пенсию будут определяться каждым государством в зависимости от страхового стажа, реализованного на его территории.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Во вторник, 25 февраля, в Москве начались переговоры по проекту соглашения между Республикой Молдова и Российской Федерацией о взаимной социальной защите граждан.

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Документ предусматривает предоставление пенсий по возрасту, инвалидности, вызванной общими заболеваниями, несчастными случаями на производстве или вызванной профессиональными заболеваниями, а также пенсий по причине потери кормильца и помощи по случаю смерти.

Официальную делегацию из Республики Молдова возглавляет государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Неля Русу. Также она включает в себя представителей министерства иностранных дел и европейской интеграции, национальной кассы социального страхования и национального совета по определению инвалидности и трудоспособности.

Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Черкасов подчеркнул важность переговоров по новому соглашению о повышении социальной защиты граждан двух стран, признав их право на пенсию в этих государствах на основе уплаченных взносов.

В свою очередь, Неля Русу отметила, что целью переговоров является доработка соглашения, призванного создать новую основу социальных гарантий для трудовых мигрантов из Республики Молдова, которые осуществляли или осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации.

Флаги Молдовы и России
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Соглашение основано на принципах пропорциональности и экспорта социальных выплат, на основе которых права на пенсию будут определяться каждым государством в зависимости от страхового стажа, реализованного на его территории. Документ заменит действующее соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, подписанное 10 февраля 1995 года.

Республика Молдова заключила соглашения о социальном обеспечении, основанные на принципе пропорциональности и экспорта социальных выплат с 14 государствами.

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