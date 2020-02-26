Исследование ЮНИСЕФ: часть подростков в Молдове страдает от травли в школе

Согласно результатам исследования, ученики из бедных семей чаще других подвергаются преследованиям со стороны сверстников в школе.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Согласно исследованию "Участие подростков в травле", большинство учащихся 6-12 классов становились хотя бы однажды жертвами издевательств со стороны одноклассников или старших учеников. Об этом говорят результаты исследования, представленного филиалом ЮНИСЕФ в Молдове (Детского фонда ООН).

Согласно отчету, 86,8% от общего числа учащихся 6-12 классов в Молдове были участниками, свидетелями или жертвами издевательств. При этом, около 70% опрошенных стали жертвами травли, организованной сверстниками.

Издевательства вызывают эмоциональные и поведенческие проблемы, которые могут продолжаться в зрелом возрасте, констатировали авторы отчета. Жертвы травли подвержены симптомам депрессии и тревоги, имеют низкую самооценку, чувствуют себя одиноко, теряют интерес к школе, отметила Дезире Йонгсма, представитель ЮНИСЕФ в Молдове.

Каждый пятый ученик сообщил, что школьники младших классов боятся старших учеников. Такие ситуации в большей степени ощущаются среди мальчиков (каждый четвертый) и учащихся в сельской местности (каждый четвертый). Каждый пятый школьник считает, что ученики из бедных семей чаще других подвергаются преследованиям.

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Парламент Молдовы совместно с ЮНИСЕФ инициировал серию общественных консультаций на тему безопасности детей, в которых примут участие центральные и местные органы власти, родители, учителя и учащиеся.

Изучение феномена травли среди подростков в Республике Молдова было проведено при поддержке ЮНИСЕФ Молдова в сотрудничестве с министерством образования, культуры и исследований в 2019 году.

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