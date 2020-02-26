В Приднестровье обсудили меры борьбы с коронавирусом

Ситуация с эпидемией коронавируса в мире обсуждалась на заседании Совета безопасности под руководством лидера Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 26 фев – Sputnik. В Приднестровье случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Об этом рассказал глава Минздрава Алексей Цуркан на заседании Совета безопасности, который прошел под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Для недопущения распространения эпидемии на территории региона приняты меры по недопуску в Приднестровье граждан, прибывающих из стран, в которых болезнь дала о себе знать", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Участники заседания обсудили комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактических. Красносельский поручил разработать нормативно-правовую базу, связанную с созданием карантинных условий и обязанностью граждан исполнять установленные требования.

"Незамедлительно должна быть проведена работа по подготовке помещений для изоляции заболевших и членов их семей. Речь идет не о единичных палатах в медучреждениях, а о комплексе, который, в случае необходимости, позволит принять большое количество граждан", - подчеркнули в пресс-службе.

Как заметил лидер Приднестровья, помещения при этом должны будут располагаться вне населенных пунктов.

Соответствующим службам также поручено подготовить персонал и продумать техническое обеспечение. Минздраву предстоит закупить сотню комплектов защитной одежды. Служба скорой медицинской помощи должна будет выделить по одному автомобилю и бригаде на каждый город и район для выездов при подозрении на коронавирус.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK