Правительство займется вопросом подорожания и нехватки медицинских масок

Глава молдавского правительства Ион Кику намерен предложить ограничить торговую наценку на медицинские маски, а также он призвал ответственных лиц не держать эти защитные средства на складах, а пустить их в продажу.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику обратил внимание на ситуацию с медицинскими масками в стране. Уже на заседании правительства в среду глава кабмина предложит ограничить торговую наценку на медицинские маски и другие средства защиты от вирусов. Об этом Ион Кику сообщил 25 февраля на своей странице в Facebook.

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По словам главы камбина, он предложит на заседании внести поправки в одно из решений правительства, чтобы торговая наценка на медицинские маски не превышала 20%.

"Рекомендую продавцам подобных товаров снизить цены и самим вернуться на землю. По имеющейся у нас информации склады некоторых спекулянтов полны масок. Рекомендую им выставить их на продажу", — написал Кику.

Премьер добавил, что 27 февраля налоговая служба посетит все аптеки в стране, чтобы проверить цены на маски. Ранее в социальных сетях начали появляться отзывы недовольных горожан. По их информации, защитные медицинские маски подорожали в несколько раз. Также многие отметили, что в некоторых аптеках и вовсе невозможно найти ни одной маски.

Реакция на эту ситуацию появилась и у Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком.

"Цены на товары определяются в процессе свободной конкуренции, исходя из спроса и предложения. Размеры торговых наценок на защитные маски в Молдове не регламентированы. Таким образом, экономический агент определяет цену этих товаров в соответствии с ценой производителя, демонстрируя честную конкуренцию и повышая благосостояние потребителей", - говорится в официальном комментарии агентства.

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Вместе с тем в структуре сообщили, что обратятся в Совет по конкуренции с просьбой проверить, есть ли признаки сговора при определении цен на медицинские маски между поставщиками фармацевтической продукции.

Молдавские власти 24 февраля объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. Такое заявление сделала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий. Как пояснила министр, "желтый код" подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в страну коронавируса нового типа.

В Италии зарегистрировано уже более 300 случаев заражения коронавирусом и 11 смертей, несколько городов с населением более 50 тысяч человек - в карантине.

В Международном аэропорту Кишинева усилили контроль за прилетающими в страну пассажирами.

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