Питанием школьников в Молдове могут заняться частные компании

Множество школ и лицеев в стране не имеет достаточного количества мебели и посуды для школьных столовых. А около 250 учебных заведений и вовсе лишены мест для питания учащихся.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в среду провел рабочее заседание, чтобы изучить и оценить качество питания в учебных заведениях страны.

Представители министерства образования, культуры и исследований представили премьеру информацию о состоянии 900 учебных заведений, отметив, что большинство из этих учреждений нуждаются в мебели и посуде, а 254 из них вовсе не располагают столовой.

Кику поручил чиновникам выяснить возможности всех школ и лицеев и составить список всего необходимого для улучшения ситуации. Он поставил цель обеспечить бесплатное питания для учащихся с 5 по 9 классы.

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"Нужно рассмотреть возможность бесплатного питания учеников в гимназиях. Рацион обязательно должен быть здоровым, сбалансированных и разнообразным", - заявил Кику.

Глава кабмина объявил, что пригласит к дискуссиям экономических агентов, поставляющих продукты. Кику намерен обсудить возможность привлечения к обеспечению питания в школах частные компании.

По мнению присутствовавших на заседании, для повышения качества работы школьных столовых, можно было бы использовать опыт проекта по улучшению питания детей, внедренного в АТО Гагаузия. Также один подобный пилотный проект ввели в учебных заведениях Страшен.

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