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Аллея в парке Ла Извор

Обещание примара: совсем скоро у кишиневцев появится комфортная зона отдыха

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200226/29326203/obeschanie-genprimara-sovsem-skoro-u-kishinevtsev-poyavitsya-komfortnaya-zona-otdykha.html

Расположенный в столичном секторе Буюканы парк "Ла Извор" будет полностью реконструирован, там появятся спортплощадки, а пляжи у озера будут созданы по-новому.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Столичная администрация всерьез занялась реконструкцией парков в городе - на этот раз генеральный примар (мэр) Ион Чебан пообещал провести полную реконструкцию парка "Ла Извор", расположенного в секторе Буюканы.

По плану муниципалитета в парке будут полностью восстановлены пешеходные дорожки и аллеи, положена тротуарная плитка, налажена система освещения. Более того, там появятся новые удобные скамейки, а на пляжи завезут новый песок, почистят прибрежную зону для удобства тех, кто захочет окунуться в знойный день.

Для любителей заниматься спортом на свежем воздухе обустроят пляжный стадион, трибуны которого будут вмещать до 1,1 тысячи зрителей, также будет создана площадка для минифутбола с искусственным покрытием, оборудованы территории для игры в волейбол, баскетбол и теннис.

Парк La izvor, расположенный в секторе Буюканы, будет полностью реконструирован до 15 апреля
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Парк La izvor, расположенный в секторе Буюканы, будет полностью реконструирован до 15 апреля

Для детей столичные власти намерены создать в парке современные площадки с множеством качелей и горок, отдельное пространство выделят тем, кто предпочитает утренние и вечерние пробежки. Культурный досуг также предусмотрен - в парке "Ла Извор" создадут летний театр. 

Парк La izvor, расположенный в секторе Буюканы, будет полностью реконструирован до 15 апреля
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Парк La izvor, расположенный в секторе Буюканы, будет полностью реконструирован до 15 апреля

Для удобства жителей столицы мэрия намерена обустроить в этой зоне более 400 парковочных мест. Проект, по словам Чебана, должны реализовать к 15 апреля текущего года. Работы начнутся поэтапно и охватят территорию всех озер в парке.

Десятью днями ранее у кишиневцев появилось еще одно место для отдыха - завершены работы по обустройству сквера "Мезон" на Московском проспекте в секторе Рышкановка. Работы стартовали еще в августе 2019 года.

Обновлены пешеходные аллеи, оборудовано декоративное освещение, установлены скамейки и мусорные урны. Стоимость работ составила 3,3 миллиона леев, средства были выделены из муниципального бюджета.

В Кишиневе открыли новый парк, расположенный возле завода Мезон на Рышкановке
© Photo : Facebook / Ion Ceban
В Кишиневе открыли новый парк, расположенный возле завода "Мезон" на Рышкановке

Сейчас парк - идеальное место для отдыха в выходные дни. Там изготовлены скульптуры из живых растений. А "охраняет" новый парк железный стражник, расположенный на одной из аллей.

В 2020 году для реализации проектов благоустройства общественных мест на каждый сектор в муниципальном бюджете предусмотрено по 5 миллионов леев.

В этом году муниципалитет намерен восстановить парк Alunelul в секторе Буюканы, сквер на улице Букурией. На Рышкановке столичные власти намереваются восстановить парк по улице Мирон Костин, на Чеканах - придать былой облик пешеходной аллее по улице Мирча чел Бэтрын.

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Теги:
парк, отдых, Кишинев


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