В Минздраве Молдовы рассказали, есть ли угроза распространения коронавируса

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты проанализировало ситуацию, связанную с опасностью распространения коронавируса, и представило данные за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. За минувшие сутки в республике не было зарегистрировано ни одного случая корнавируса. Лабораторные анализы, которые проводились в связи с подозрением на это заболевание у ряда граждан страны, не подтвердили новый тип заболевания, люди оказались зараженными обычным сезонным гриппом. Таковы данные, поступившие в контрольный пункт при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса. Ни у одного из 436 граждан, прибывших за минувшие сутки в Молдову из итальянских городов Турин, Милан и Рим, не было обнаружено симптомов вирусных заболеваний. © Sputnik / Евгений Епанчинцев В Приднестровье обсудили меры борьбы с коронавирусом

Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела. Более того, сотрудники Пограничной полиции хорошо осведомлены о симптомах нового вируса и знают рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Приезжающие в республику из стран, где зафиксированы вспышки вируса нового типа, заполняют на пограничных пунктах эпидемиологические опросники, куда вносят свои паспортные данные и адрес прописки, чтобы семейные врачи могли проследить за их состоянием здоровья в дальнейшем.

Во вторник глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что сейчас профильные контролирующие органы государства в состоянии установить: заболел человек коронавирусом или нет.

Она обратила внимание, что на данный момент в некоторых СМИ активно муссируется информация о том, что в стране уже есть случаи этого заболевания, а информация, якобы, сознательно скрывается властями страны от общественности.

Думбрэвяну подчеркнула: по информации, имеющейся в распоряжении Национального агентства общественного здоровья и Минздрава страны, в Молдове, к счастью, не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

По словам министра, сейчас есть граждане, которые сами обращаются с симптомами, которые вызывают у них тревогу. Жители страны хотят проверить – обоснованы или нет их страхи.

Думбрэвяну также сообщила, что контрольный пункт при Минздраве намерен работать в более расширенном формате, реагируя незамедлительно на каждый подозрительный случай, связанный с возможностью распространения коронавируса. В пример она привела случай, произошедший в понедельник, когда сотрудники Пограничной полиции сообщили в Национальный центр общественного здоровья о подозрении на коронавирус, однако этот диагноз не подтвердился в лабораторных условиях.

Министр заявила, что механизм контроля над ситуацией с возможностью распространения коронавируса в республике работает хорошо и позволяет принимать экстренные меры в случае подтверждения этого диагноза.

В свою очередь, президент Молдовы Игорь Додон заявил во вторник, что число возвращающихся в Молдову из Италии или других стран граждан республики не возросло на фоне новостей о коронавирусе.

"Число соотечественников, которые возвращающихся из Италии или других стран, не возросло. То есть то, что говорилось, что может быть массивный рост тех, кто возвращается из пострадавших зон, не так. Этого повышения нет", - сказал президент.

Правительство страны держит руку на пульсе, контролирует ситуацию, в случае необходимости кабмин готов отреагировать мгновенно, уточнил президент. По его словам, если ситуация потребует более экстренных мер, Додон готов созвать Высший совет безопасности Молдовы.

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