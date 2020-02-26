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Министерство образования, культуры и исследований

Минобразования запрещает ученикам и преподавателям поездки за рубеж

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (77)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200226/29328232/minobrazovaniya-zapreschaet-uchenikam-i-prepodavatelyam-poezdki-za-rubezh.html

В связи cо стремительным распространением коронавируса в Италии, где проживает самая большая молдавская диаспора и объявленным "желтым кодом" опасности в Молдове, Минобразования приняло решительные меры.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований запрещает организовывать командировки и экскурсии за границу учащимся, студентам и сотрудникам образовательных учреждений для обеспечения безопасности их жизни и здоровья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в среду.

Также в министерстве рекомендуют:

  • соблюдать профилактические меры против гриппа, острых инфекционных заболеваний и инфекции коронавируса нового типа в зданиях учебных заведений;
  • информировать всех учащихся, студентов, родителей и сотрудников учебных заведений о текущей ситуации;
    Министерство здравоохранения, архивное фото.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    В Минздраве Молдовы рассказали, есть ли угроза распространения коронавируса
  • соблюдать правила личной гигиены, включая мытье рук мылом и водой, использовать одноразовые полотенца;
  • не допускать к выполнению служебных обязанностей персонал с симптомами гриппа или острыми респираторными инфекциями;
  • отправлять домой детей с признаками острых респираторных заболеваний под родительский контроль, в случае необходимости — госпитализировать.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării interzice organizarea deplasărilor, călătoriilor elevilor, studenților și angajaților din instituțiile de învățământ în afara țării
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Распоряжение министерства
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării interzice organizarea deplasărilor, călătoriilor elevilor, studenților și angajaților din instituțiile de învățământ în afara țării (2)
© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Распоряжение министерства

 

 

После возвращения из стран/регионов, где получил распространение коронавирус нового типа, рекомендуется наблюдение за состоянием здоровья в течение 14 дней, а при появлении клинических симптомов инфекции - обязательно обратиться к семейному врачу.

В республике не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Лабораторные анализы, которые проводились в связи с подозрением на это заболевание у ряда граждан страны, не подтвердили наличие нового типа заболевания, люди оказались зараженными обычным сезонным гриппом. Таковы данные, поступившие в контрольный пункт при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

Медицинская маска
© Sputnik / Yana Zaharova
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Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела. Более того, сотрудники Пограничной полиции хорошо осведомлены о симптомах нового вируса и знают рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Приезжающие в республику из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, заполняют на пограничных пунктах эпидемиологические опросники, куда вносят свои паспортные данные и адрес прописки, чтобы семейные врачи могли проследить за их состоянием здоровья в дальнейшем.

Ранее глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что сейчас профильные контролирующие органы государства в состоянии установить: заболел человек коронавирусом или нет.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (77)

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