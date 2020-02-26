Минобразования запрещает ученикам и преподавателям поездки за рубеж

В связи cо стремительным распространением коронавируса в Италии, где проживает самая большая молдавская диаспора и объявленным "желтым кодом" опасности в Молдове, Минобразования приняло решительные меры.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований запрещает организовывать командировки и экскурсии за границу учащимся, студентам и сотрудникам образовательных учреждений для обеспечения безопасности их жизни и здоровья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном в среду.

Также в министерстве рекомендуют:

соблюдать профилактические меры против гриппа, острых инфекционных заболеваний и инфекции коронавируса нового типа в зданиях учебных заведений;

информировать всех учащихся, студентов, родителей и сотрудников учебных заведений о текущей ситуации; © Sputnik / Miroslav Rotari В Минздраве Молдовы рассказали, есть ли угроза распространения коронавируса

соблюдать правила личной гигиены, включая мытье рук мылом и водой, использовать одноразовые полотенца;

не допускать к выполнению служебных обязанностей персонал с симптомами гриппа или острыми респираторными инфекциями;

отправлять домой детей с признаками острых респираторных заболеваний под родительский контроль, в случае необходимости — госпитализировать.

После возвращения из стран/регионов, где получил распространение коронавирус нового типа, рекомендуется наблюдение за состоянием здоровья в течение 14 дней, а при появлении клинических симптомов инфекции - обязательно обратиться к семейному врачу.

В республике не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Лабораторные анализы, которые проводились в связи с подозрением на это заболевание у ряда граждан страны, не подтвердили наличие нового типа заболевания, люди оказались зараженными обычным сезонным гриппом. Таковы данные, поступившие в контрольный пункт при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела. Более того, сотрудники Пограничной полиции хорошо осведомлены о симптомах нового вируса и знают рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Приезжающие в республику из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса, заполняют на пограничных пунктах эпидемиологические опросники, куда вносят свои паспортные данные и адрес прописки, чтобы семейные врачи могли проследить за их состоянием здоровья в дальнейшем.

Ранее глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну сообщила, что сейчас профильные контролирующие органы государства в состоянии установить: заболел человек коронавирусом или нет.

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