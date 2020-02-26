Искусственный полив: премьер занялся вопросами ирригации молдавских полей

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. В среду премьер-министр Молдовы Ион Кику провел рабочее заседание, посвященное вопросу восстановления искусственного полива полей в селах Флорицоая Веке, Четирень, Морень, Буздуганий да Жос и Валя Маре, расположенных в Унгенском районе республики.
"Сегодня я пригласил вас, чтобы определить пути восстановления систем искусственного орошения, а также повышения уровня молдавского сельского хозяйства до нового, продвинутого уровня", - заявил Кику, обращаясь к примарам населенных пунктов, в которых планируется восстановить системы ирригации.
Представители сельскохозяйственных предприятий высказали мнение, что восстановление ирригационных систем в селах района позволит расширить угодья и создать новые рабочие места минимум для 150 человек. Как результат - премьер поручил главе Минсельхоза оценить ситуацию и представить предварительные расчеты средств, необходимых на восстановление систем орошения.
По оценкам специалистов из 87-ми поливочных станций, только 21 подлежит восстановлению. Другие морально и физически устарели. Как поясняют в агентстве Apele Moldovei, их не использовали последние 15- 20 лет.
Во время печально известной земельной реформы "Пэмынт" сети были отданы в распоряжение владельцев земельных участков, а насосные станции остались в ведении агентства "Apele Moldovei". За это время цена на электричество выросла на 60-80%, что сделало искусственный полив земель просто невыгодным. По данным статистики, на сегодняшний день в Молдове орошается лишь 5-6% сельскохозяйственных земель.
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