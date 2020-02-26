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Поля и холмы Молдовы

Искусственный полив: премьер занялся вопросами ирригации молдавских полей

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200226/29328574/iskusstvennyy-poliv-ion-kiku-zanyalsya-voprosami-irrigatsii-moldavskikh-poley.html

Глава кабмина Молдовы Ион Кику и министр сельского хозяйства Ион Пержу в среду провели рабочее заседание c представителями администрации Унгенского района, где детально обсудили возможность восстановления систем орошения в ряде сел.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. В среду премьер-министр Молдовы Ион Кику провел рабочее заседание, посвященное вопросу восстановления искусственного полива полей в селах Флорицоая Веке, Четирень, Морень, Буздуганий да Жос и Валя Маре, расположенных в Унгенском районе республики. 

"Сегодня я пригласил вас, чтобы определить пути восстановления систем искусственного орошения, а также повышения уровня молдавского сельского хозяйства до нового, продвинутого уровня", - заявил Кику, обращаясь к примарам населенных пунктов, в которых планируется восстановить системы ирригации.

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Присутствовавший на заседании министр сельского хозяйства и регионального развития Молдовы Ион Пержу сообщил премьеру о том, что системы орошения в Унгенском районе не работают в течение семи лет, начиная с 2013 года. 

Представители сельскохозяйственных предприятий высказали мнение, что восстановление ирригационных систем в селах района позволит расширить угодья и создать новые рабочие места минимум для 150 человек. Как результат - премьер поручил главе Минсельхоза оценить ситуацию и представить предварительные расчеты средств, необходимых на восстановление систем орошения. 

По оценкам специалистов из 87-ми поливочных станций, только 21 подлежит восстановлению. Другие морально и физически устарели. Как поясняют в агентстве Apele Moldovei, их не использовали последние 15- 20 лет.

Виноградник, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ирригационные системы строили в советское время для полива больших площадей. После того, как земли поделили на квоты, хозяйственные участки стали маленькими. Многие люди не орошают свои земли, а трубы давно были изъяты из земли.

Во время печально известной земельной реформы "Пэмынт" сети были отданы в распоряжение владельцев земельных участков, а насосные станции остались в ведении агентства "Apele Moldovei". За это время цена на электричество выросла на 60-80%, что сделало искусственный полив земель просто невыгодным. По данным статистики, на сегодняшний день в Молдове орошается лишь 5-6% сельскохозяйственных земель.

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Теги:
Унгены, Ион Кику, премьер-министр, совещание


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