Выдачу гражданства за инвестиции приостановят до сентября 2021-го

За несколько месяцев действия программы власти республики получили более двух десятков заявок на "покупку" молдавского паспорта за счет взноса в специальный фонд.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Кабинет министров Молдовы принял решение о продлении моратория на предоставление молдавского гражданства через инвестиции. Соответствующий проект закона одобрен на очередном заседании в среду.

Как отмечается в документе, мораторий будет действовать до 1 сентября 2021 года. Он будет касаться как основных заявителей на получение молдавского гражданства, так и членов их семей.

В правительстве отмечают, что заявки, поданные ранее, будут рассмотрены в порядке, установленном правительством. Предыдущий мораторий на предоставление гражданства через инвестиции был введен в конце августа прошлого года. Срок его действия истек на прошлой неделе.

Программа предоставления молдавского гражданства через инвестиции была введена, когда у власти находилась Демпартия. Предусматривалось, что в программе могут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являлись потенциальной угрозой для независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в террористической деятельности. Программа предполагает, что получить молдавский паспорт в сравнительно короткие сроки могут иностранцы, которые сделают безвозвратный вклад в специальный фонд в размере 100 тысяч евро.

Ранее Sputnik сообщал, что за несколько месяцев власти республики получили более двух десятков заявок на "покупку" молдавского паспорта таким путем. Несколько из них были одобрены. Информация о том, подданные каких стран хотят получить гражданство Молдовы в обмен на инвестиции, не разглашалась ни разу, так как носит персональных характер.

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