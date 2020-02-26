Правительство решило: что произойдет с медицинскими масками в Молдове

В кабмине пообещали, что защитные повязки, перчатки и дезинфицирующие средства будут доступны для граждан по реальным и разумным ценам.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Правительство Молдовы одобрило предложение, чтобы торговая наценка на медицинские маски, перчатки, а также дезинфицирующие средства не должна превышать 20%.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну отметила, что этот проект постановления предполагает меры по защите социально-уязвимых слоев населения.

"Речь идет о доступе к реальным ценам на медицинские товары в обстановке, когда за последние дни на национальном рынке сложилась искусственная, можно сказать, спекулятивная ситуация, связанная с коронавирусом на мировом уровне", - сказала министр.

По ее словам, документ предполагает дополнение списка социально-значимым товаров медицинскими масками и перчатками и биоцидами (медицинскими дезинфицирующими средствами).

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Это, как считает глава Минздрава, повлияет на снижение цен на указанные товары.

"Понятно, в каком контексте принимается этот проект. Мы видели, как в той же Италии менялись цены. Мы должны принять такой проект, чтобы в будущем не было такого разрыва", - сказал премьер Ион Кику.

Инициатива, как отметил глава правительства, не означает автоматического снижения цен. "Потому что из информации, которая у нас есть, эти товары импортируются по более высокой цене, чем несколько месяцев назад. Но важно, чтобы торговая наценка не превышала 20%", - подчеркнул Кику.

Он также потребовал, чтобы сотрудники Минфина, Налоговой службы и других госструктур обеспечили выполнение этого положения правительства, которое будет опубликовано в "Официальном мониторе".

Молдавские власти 24 февраля объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. Такое заявление сделала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий.

Как пояснила министр, "желтый код" подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в страну коронавируса нового типа.

В Италии зарегистрировано уже около 400 случаев заражения коронавирусом, несколько городов с населением более 50 тысяч человек - в карантине. Число жертв коронавируса в Италии достигло 12 человек к утру среды 26 февраля.

В Молдове не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Правительство страны держит ситуацию под контролем, отслеживает развитие событий, в случае необходимости кабмин готов отреагировать мгновенно, уточнил президент. По словам Додона, если ситуация потребует более экстренных мер, он готов созвать Высший совет безопасности Молдовы.

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