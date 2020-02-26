Доходы из отходов: в Молдове обсуждают технологичный и безвредный проект

Иностранные бизнесмены могут инвестировать большие средства в переработку мусора в Молдове: планируется построить специальный завод.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Группа итальянских инвесторов готова использовать образующиеся в Молдове отходы и частично перерабатывать их в топливо.

Сообщив об этом на своей странице в Facebook, министр сельского хозяйства и регионального развития Молдовы Ион Пержу подчеркнул, что иностранные бизнесмены предлагают инвестировать в инфраструктуру сбора мусора и строительство фабрики по его переработке.

Пержу уточнил, что инвесторы покроют все расходы сами.

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Предварительно для этого проекта предусмотрена сумма в 130 миллионов евро.

"Этот проект поможет нашей стране в решении проблемы утилизации отходов, а главное преимущество заключается в том, что он не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Процедура переработки отходов является безвредной", - объяснил министр.

По мнению Пержу, этот проект очень интересный и инновационный, а также "он сократит количество мусора, а те отходы, которые не получится переработать, можно трансформировать в тепловую энергию - экономическая выгода".

Проект, как подчеркнул министр, следует обсудить со всеми соответствующими учреждениями, проанализировать возможности, влияние на природу, потому что необходимо определить и применить лучший метод утилизации отходов.

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