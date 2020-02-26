22:32 26 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.86
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.73
Поиск
Мусорный бак

Доходы из отходов: в Молдове обсуждают технологичный и безвредный проект

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200226/29333181/v-moldove-naydut-sposob-pererabotki-otkhodov.html

Иностранные бизнесмены могут инвестировать большие средства в переработку мусора в Молдове: планируется построить специальный завод.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Группа итальянских инвесторов готова использовать образующиеся в Молдове отходы и частично перерабатывать их в топливо.

Мусор, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
Кто мусорит и пакостит в Кишиневе - социсследование вскрыло всю правду

Сообщив об этом на своей странице в Facebook, министр сельского хозяйства и регионального развития Молдовы Ион Пержу подчеркнул, что иностранные бизнесмены предлагают инвестировать в инфраструктуру сбора мусора и строительство фабрики по его переработке.

Пержу уточнил, что инвесторы покроют все расходы сами.

Мусора много, реки исчезают, но в районах Молдовы нашли решение>>>

Предварительно для этого проекта предусмотрена сумма в 130 миллионов евро. 

"Этот проект поможет нашей стране в решении проблемы утилизации отходов, а главное преимущество заключается в том, что он не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Процедура переработки отходов является безвредной", - объяснил министр.

По мнению Пержу, этот проект очень интересный и инновационный, а также "он сократит количество мусора, а те отходы, которые не получится переработать, можно трансформировать в тепловую энергию - экономическая выгода". 

Проект, как подчеркнул министр, следует обсудить со всеми соответствующими учреждениями, проанализировать возможности, влияние на природу, потому что необходимо определить и применить лучший метод утилизации отходов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Как будут наказывать тех, кто мусорит в Кишиневе: уточнение генпримара
Сколько продуктов выбрасывают молдаване в мусор
Ворона убирает мусор за посетителями Кишиневского зоопарка - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Путь к победе: в московском метро запустили "фронтовой" поезд
В Москве прошел пикет в защиту сотрудников Sputnik Эстония
Москва: пикет в защиту сотрудников Sputnik Эстония
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться