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Камера видеонаблюдения на здании

"Большой брат": в Молдове будут следить за гражданами не только на дорогах

© CC0 / Pixabay / ollis_picture
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200226/29334660/bolshoy-brat-moldova-budut-sledit-za-grazhdanami-ne-tolko-na-dorogakh.html

На всей территории страны могут появиться новые камеры видеонаблюдения за автодвижением. Кроме того, подобные устройства планируют установить и в общественных местах.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. В ближайшее время правительству на рассмотрение поступит концепция по расширению системы видемониторинга автодвижения по всей стране. Об этом в эксклюзивном комментарии радиостудии Sputnik Молдова сообщил госсекретарь МВД Молдовы Януш Ерхан.

Аварии на дорогах Молдовы 2019
© Sputnik / Vadim Rusu
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"Если в Кишиневе эта система работает более-менее, то мы хотим расширить ее функционирование на уровне всей страны. Первыми на очереди - места, где происходит наибольшее число ДТП", - сказал собеседник.

По его словам, кроме того, проект предполагает установку систем видеонаблюдения в общественных местах - это впервые для Молдовы.

"Так мы сможем препятствовать определенным нарушениям в парках и других зонах отдыха. Это обеспечит порядок и безопасность", - считает Ерхан.

Расширение системы видеонаблюдения на территории всей страны направлено на обеспечение безопасности участников дорожного движения, а также на уменьшение количества ДТП в зонах наблюдения и на сбор доказательств для раскрытия дел и привлечения к ответственности.

Система будет находиться в управлении МВД, а деньги планируют выделить из госбюджета.

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