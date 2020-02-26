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Здание Киевского вокзала в Москве.

Взаимная соцзащита граждан – показатель уровня молдавско-российского диалога

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200226/29335209/vzaimnaya-sotszaschita-grazhdan--pokazatel-razvitiya-moldavsko-rossisykikh-otnosheniy.html

Достижение взаимопонимания в этом вопросе будет означать, что работающие в России граждане Молдовы, получат доступ к всему спектру социальных услуг. 

КИШИНЕВ, 26 февраля - Sputnik. Соглашение между Молдовой и Россией о взаимной социальной защите граждан, которое может быть достигнуто в ближайшем будущем, снизит нагрузку как на молдавский бюджет социального страхования, так и на государственный бюджет в целом. Об этом для Sputnik Moldova заявили экономические эксперты.

Таким образом, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь обратила внимание на экономический аспект соглашения. Она подчеркнула, что в зависимости от стажа работы расходы на пенсионное обеспечение гражданина будут разделены между Национальной кассой соцстрахования Молдовы и Фондом социального страхования РФ.

"Иными словами, нагрузка на соответствующие структуры будет разделена в соответствии с трудовым стажем. В условиях массовой трудовой миграции, которая есть в Молдове, любое такое соглашение, снизит нагрузку как на бюджет социального страхования, так и на национальный бюджет в целом", - добавила Шеларь. 

Переговоры.
© Sputnik / Александр Вильф
Соглашение о взаимной социальной защите: Молдова и Россия начали переговоры
По словам экономиста, если стороны достигнут соглашения в этом вопросе, тогда граждане Молдовы, работающие в России, получат доступ к всему спектру социальных услуг. 

С другой стороны, как подчеркнул экономический эксперт Михаил Пойсик, это свидетельствует о развитии двустороннего диалога.  

"Это говорит об улучшении молдавско-российских отношений и влияет напрямую на взаимный учет социальных гарантий. Это очень важно", - заявил собеседник.

Он считает, что соглашение повлияет не столько на бюджет Молдовы, сколько на граждан: "Мы признаем взаимные социальные гарантии, поэтому наши мигранты могут ехать в Россию и работать. Тем временем, их стаж будет учитываться здесь. Ведь наши соотечественники, работающие официально в России, вносят социальные платежи".      

В среду Молдова и Россия возобновили переговоры по соглашению о взаимной социальной защите граждан. Договор основан на принципах пропорциональности и экспорта социальных выплат. Как следствие, права на пенсию будут определяться каждым государством в зависимости от страхового стажа, реализованного на его территории.

В частности, документ предусматривает следующие социальные выплаты: пенсии по возрасту, инвалидности, вызванной общими заболеваниями, несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, а также пенсии по причине потери кормильца и помощи по случаю смерти.

К настоящему моменту, Молдова заключила соглашения о социальном обеспечении, основанные на принципе пропорциональности и экспорта социальных выплат с 14 государствами.

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