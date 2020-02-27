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Лабораторные анализы

Самые распространенные профзаболевания в Молдове - остеохондроз и гепатит

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200227/29321306/samye-rasprostranennye-profzabolevaniya-v-moldove-osteokhondroz-i-gepatit.html

По заявлению Национального агентства общественного здоровья, механизаторы и медики наиболее подвержены риску профессиональных заболеваний.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. В Республике Молдова с 2007 по 2019 гг от профессиональных заболеваний пострадали 140 человек, что значительно меньше, чем в европейских странах. Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья.

Детский сад
© CC0 / Pixabay / sphaeroid
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Таким образом, индекс профессиональной заболеваемости в Республике Молдова составил в среднем 1,6 на сто тысяч работников. Это немного по сравнению с такими развитыми странами, как Финляндия, где ежегодно регистрируется до 4500-5000 случаев профессиональных заболеваний, отмечает агентство.

Среди самых опасных по уровню заболеваемости профессий лидируют механизаторы и медики - соответственно, 71 и 24 случая. За ними следуют промышленные рабочие - 14 случаев, работники, применяющие в своей деятельности пестициды - 8 случаев.

По категориям заболеваний на первом месте по распространенности остается остеохондроз - 66 случаев. Затем следуют токсический вирусный гепатит, туберкулез, бронхит и бронхиальная астма, энцефалопатия и полиневропатия, отравление пестицидами и артрит.

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Теги:
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