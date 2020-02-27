Будут ли проводить утренники в детсадах и школах Молдовы

Весенние утренники в учебных заведениях страны в этом году, будут отличаться от тех, что проходили там обычно.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. В учебных заведениях Молдовы отменяются массовые мероприятия, посвященные весенним праздникам. Соответствующий приказ вынесло Генеральное управление образования, молодежи и спорта столичного муниципия.

Корреспондент Sputnik Молдова связался представителями этой структуры, которые уточнили, что утренники могли бы пройти при условии участия в них только детей и персонала учебных заведений.

"Никто не просил запрещать утренники или перенести их на другую дату. Но если захотят прийти родители и другие люди, то такое не будет одобрено", - пояснил заместитель директора Генуправления Андрей Павалой.

Он уточнил, что помимо этого руководство всех учебных заведений призывают поддерживать чистоту в помещениях и следить, чтобы все учащиеся и персонал соблюдали нормы гигиены.

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"Каждый день врач из нашего управления совершает контрольные визиты. Руководству управлений всех секторов дали указание следить за наличием в учебных заведениях дезинфицирующих средств", - добавил собеседник.

По его словам, на данный момент учебные заведения располагают средствами для проведения дезинфекции примерно на 2-3 месяца.

Как рассказал далее Павалой, в случае наличия у ребенка симптомов заболевания, его родителей незамедлительно оповещают. Последние обязаны в ближайшее время сходить с ребенком к врачу.

В то же время министерство образования, культуры и исследований выпустило рекомендации по эпидемиологической профилактике в образовательных учреждениях гриппа и острых респираторных инфекций, включая коронавирус.

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Местные специализированные органы в области образования, администрации учебных заведений обязаны держать под "постоянным контролем ситуацию на территории", а при появлении новой информации сразу отправлять ее в министерство.

Ситуация с коронавирусом в Молдове

Молдавские власти 24 февраля объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. Такое заявление сделала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий. Как пояснила министр, "желтый код" подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в страну коронавируса нового типа.

В Италии зарегистрировано уже более 300 случаев заражения коронавирусом и 11 смертей, несколько городов с населением более 50 тысяч человек - в карантине.

В Международном аэропорту Кишинева усилили контроль за прилетающими в страну пассажирами.

Помимо этого, в среду правительство сделало рассылку на личные телефоны граждан с краткой инструкцией, что делать, если вдруг ухудшается самочувствие иди наблюдаются различные симптомы.

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