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Заседание кабинета министров РМ

Изменения в Трудовом кодексе Молдовы: что предложили в правительстве

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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28402
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200227/29333560/izmeneniya-trudovoy-kodeks-moldova-chto-predlozhili-v-pravitelstve.html

По нескольким предложенным изменениям в Трудовой кодекс была запрошена экспертиза Международной организации труда.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Правительство Молдовы утвердило на заседании в среду изменения в Трудовой кодекс республики. Среди поправок - более гибкие условия как для работодателей, так и для подчиненных.

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© Sputnik / Moldova
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Так, планируется предоставить работодателю право временно переводить сотрудника (с его письменного согласия) на другую работу в рамках того же предприятия на срок до одного месяца (с возможностью продления этого времени до года). При этом, основное место работы подчиненного сохраняется.

В коллективных или индивидуальных трудовых договорах будет предусмотрена возможность компенсации за дополнительные рабочие часы - за переработку будут предоставлять свободное время.

Работнику, который собирается усыновить ребенка, предоставят право на неоплачиваемый отпуск на срок не более 90 дней.

Руководитель сможет сам принимать решение о переносе дней отдыха (рабочих). А прерогатива правительства в этом смысле будет распространяться на государственные органы и учреждения.

По нескольким предложенным изменениям в Трудовой кодекс (гибкий график работы, перевод сотрудника на другую работу в рамках того же предприятия и компенсация за дополнительные часы работы) была запрошена экспертиза Международной организации труда.

"В результате эксперты констатировали, что предложенные в законопроекте решения соответствуют духу европейской законодательной практики", - отметили в правительстве.

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