Верится с трудом, но в Кишиневе начинают наводить тотальный порядок

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан обсудил с руководителями служб столичной администрации инфраструктурные проекты, которые предстоит реализовать в Кишиневе в ближайшее время.
Речь идет о парках, зеленых зонах, ремонте тротуаров, скверов и фонтанов, установке систем уличного освещения, а также о ремонте участков дорог. Каждый сектор и ответственные управления представили проекты и сроки их осуществления.
Столичный градоначальник распорядился в обязательном порядке установить камеры видеонаблюдения во всех восстановленных парках, разместить объявления с информацией о необходимости поддержания чистоты, а также о наказании, которое будет применяться в случае разбрасывания мусора или порчи муниципальной собственности.
Мэр города также попросил попросил передать в ведение претур секторов все зоны отдыха в парках, скверы, пешеходные аллеи и дворы многоквартирных домов. Это связано с тем, что в настоящее время эти общественные пространства находятся на балансе некоторых управлений и за ними не следят должным образом, особенно в вопросах поддержания чистоты, благоустройства территории и городской мобильности.
Накануне в среду столичная администрация всерьез занялась реконструкцией парков в городе - на этот раз мэр пообещал провести полную реконструкцию парка "Ла Извор", расположенного в секторе Буюканы.
По плану муниципалитета в парке будут полностью восстановлены пешеходные дорожки и аллеи, положена тротуарная плитка, налажена система освещения. Более того, там появятся новые удобные скамейки, а на пляжи завезут новый песок, почистят прибрежную зону для удобства тех, кто захочет окунуться в знойный день.
Для любителей заниматься спортом на свежем воздухе обустроят пляжный стадион, трибуны которого будут вмещать до 1,1 тысячи зрителей, также будет создана площадка для минифутбола с искусственным покрытием, оборудованы территории для игры в волейбол, баскетбол и теннис.
Для детей столичные власти намерены создать в парке современные площадки с множеством качелей и горок, отдельное пространство выделят тем, кто предпочитает утренние и вечерние пробежки. Культурный досуг также предусмотрен - в парке "Ла Извор" создадут летний театр.
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