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Примэрия Кишинева, архивное фото.

Верится с трудом, но в Кишиневе начинают наводить тотальный порядок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200227/29335305/veritsya-s-trudom-no-v-kishineve-nachinayut-navodit-totalnyy-poryadok.html

Совсем скоро молдавскую столицу ждет бурное развитие, планы у примэрии муниципия - весьма амбициозные, их реализация - вопрос ближайшего будущего.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан обсудил с руководителями служб столичной администрации инфраструктурные проекты, которые предстоит реализовать в Кишиневе в ближайшее время.

Речь идет о парках, зеленых зонах, ремонте тротуаров, скверов и фонтанов, установке систем уличного освещения, а также о ремонте участков дорог. Каждый сектор и ответственные управления представили проекты и сроки их осуществления.

Столичный градоначальник распорядился в обязательном порядке установить камеры видеонаблюдения во всех восстановленных парках, разместить объявления с информацией о необходимости поддержания чистоты, а также о наказании, которое будет применяться в случае разбрасывания мусора или порчи муниципальной собственности.
В столичном секторе Чеканы вандалы изуродовали еще одну парковую скульптуру – на этот раз пропала металлическая рука.
© Sputnik /
Диагноз - неизлечимый вандализм: в Кишиневе изуродована еще одна скульптура

Мэр города также попросил попросил передать в ведение претур секторов все зоны отдыха в парках, скверы, пешеходные аллеи и дворы многоквартирных домов. Это связано с тем, что в настоящее время эти общественные пространства находятся на балансе некоторых управлений и за ними не следят должным образом, особенно в вопросах поддержания чистоты, благоустройства территории и городской мобильности.

Накануне в среду столичная администрация всерьез занялась реконструкцией парков в городе - на этот раз мэр пообещал провести полную реконструкцию парка "Ла Извор", расположенного в секторе Буюканы.

По плану муниципалитета в парке будут полностью восстановлены пешеходные дорожки и аллеи, положена тротуарная плитка, налажена система освещения. Более того, там появятся новые удобные скамейки, а на пляжи завезут новый песок, почистят прибрежную зону для удобства тех, кто захочет окунуться в знойный день.

© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Для любителей заниматься спортом на свежем воздухе обустроят пляжный стадион, трибуны которого будут вмещать до 1,1 тысячи зрителей, также будет создана площадка для минифутбола с искусственным покрытием, оборудованы территории для игры в волейбол, баскетбол и теннис.

Для детей столичные власти намерены создать в парке современные площадки с множеством качелей и горок, отдельное пространство выделят тем, кто предпочитает утренние и вечерние пробежки. Культурный досуг также предусмотрен - в парке "Ла Извор" создадут летний театр.

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Теги:
планы, развитие, город, Ион Чебан, Кишинев


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