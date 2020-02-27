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Автобус, архивное фото.

В Кишиневе продлят маршруты общественного транспорта - спорт станет доступнее

© CC0 / Pixabay / Athena24
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200227/29337601/v-kishineve-prodlyat-marshruty-obschestvennogo-transporta-sport-stanet-dostupnee.html

Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан заявил, что ряд маршрутных такси и один из автобусных рейсов, курсирующих по столице, будут ездить до спорткомплекса "Arena Chișinău", открытие которого намечено на 1 мая текущего года.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев намерена продлить маршруты рейсовых микроавтобусов №166, 123, 140 и 191, а также автобусный маршрут №5 до спорткомплекса "Arena Chișinău", расположенного в пригородном поселке Ставчены. Об этом заявил на своей персональной страничке в соиальной сети Facebook генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. Открытие спорткомплекса намечено на 1 мая.

Чебан подчеркнул, что соревнования, национальные и международные чемпионаты, а также спортивная подготовка будут организовываться в новом комплексе, а для удобства горожан, у которых нет личных автомобилей, до этого пункта назначения будет курсировать общественный транспорт.

"Для нашей столицы это станет возможностью принимать гостей из разных стран. Это коммерческий, но также и культурно-социальный проект, который позволит развивать спортивную сферу, а также туризм в нашей стране", - заявил мэр города.
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Вместе с представителями спортивных федераций и муниципальными советниками генпримар столицы посетил "Arena Chișinău", чтобы ознакомиться с работами, ведущимися на объекте.

Директор Arena Chișinău предоставил столичной администрации всю необходимую информацию и заявил о готовности работать с национальными федерациями.

В новом спорткомплексе можно будет заниматься различными видами спорта, такими как волейбол, гандбол, мини-футбол, баскетбол, плавание, теннис и другие. У молдавских спортсменов будет возможность тренироваться дома, а не где-то в другом месте.

По мнению генерального примара, этот комплекс поможет в развитии спортивной культуры на национальном уровне.

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Теги:
продление, маршруты, общественный транспорт, спорт


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