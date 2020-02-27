В Румынии зафиксировали случай коронавируса - есть ли опасность для Молдовы

В соседней с Молдовой стране официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом, пациент помещен в больницу в уезде Горж.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Государственный секретарь министерства здравоохранения Румынии Горациу Молдован заявил в среду вечером о подтверждении первого в стране подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Пациент, у которого был подтвержден соответствующий диагноз помещен под карантин.

"Да, мы можем подтвердить, что есть позитивный вирусологический диагноз, его подтвердили в Институте Матей Балш. Обнаружил вирус у пациента профессор Стрениу Черчел. Речь идет о пациенте из уезда Горж", - заявил Молдаван в интервью румынскому изданию Antena 3. Чиновник добавил, что сейчас рассматривается вопрос о госпитализации заболевшего корона вирусом мужчины. © REUTERS / Guglielmo Mangiapane Жертвы коронавируса в Италии: уже двенадцать

В четверг утром 20-летний пациент был доставлен экипажем санитарной авиации SMURD в вирусологический институт в Бухарест. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, жизни пациента ничего не угрожает.

В Молдове не было зарегистрировано ни одного случая корнавируса. Лабораторные анализы, которые проводились в связи с подозрением на это заболевание у ряда граждан страны, не подтвердили новый тип заболевания, люди оказались зараженными обычным сезонным гриппом. Таковы данные, поступающие в контрольный пункт при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела. Более того, сотрудники Пограничной полиции хорошо осведомлены о симптомах нового вируса и знают рекомендации Всемирной организации здравоохранения. © Sputnik / Евгений Епанчинцев В Приднестровье обсудили меры борьбы с коронавирусом

Приезжающие в республику из стран, где зафиксированы вспышки вируса нового типа, заполняют на пограничных пунктах эпидемиологические опросники, куда вносят свои паспортные данные и адрес прописки, чтобы семейные врачи могли проследить за их состоянием здоровья в дальнейшем.

По словам мминистра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, сейчас в республике есть граждане, которые сами обращаются с симптомами, которые вызывают у них тревогу. Жители страны хотят проверить – обоснованы или нет их страхи.

Контрольный пункт при Минздраве Молдовы намерен работать в более расширенном формате, реагируя незамедлительно на каждый подозрительный случай, связанный с возможностью распространения коронавируса.

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