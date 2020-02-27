Довели до крайности, убила сына: жительница Тирасполя понесет наказание

Уголовное дело по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью передано следствием в судебную инстанцию.

ТИРАСПОЛЬ, 27 фев – Sputnik. Уголовное дело, открытое на 58-летную жительницу Тирасполя по убийству сына, направлено в судебную инстанцию. Как отметили в местном Следственном комитете, трагедия, произошедшая в этой семье, имеет причинно–следственную связь.

"По словам соседей, в квартире, где женщина проживала с двумя сыновьями, часто бывали скандалы. Мужчины нигде не работали, а деньги на выпивку постоянно требовали у матери-пенсионерки, при этом оскорбляя и унижая ее. Доведенная такой жизнью до крайности, она схватилась за нож", - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, 23 ноября 2019 года примерно в пять часов утра женщина, будучи дома, в ходе очередной ссоры с пьяным сыном, нанесла ему один удар ножом в область живота. 35-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением госпитализировали в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы. 19 декабря 2019 года, несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия и медицинскую помощь, он скончался.

Проведенная в ходе расследования судебно–медицинская экспертиза установила, что причиненное потерпевшему повреждение находится в прямой связи с наступлением его смерти.

Учитывая степень тяжести совершенного, на предварительном следствии женщине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Материалы уголовного дела сейчас отправлены на рассмотрение в суд.

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