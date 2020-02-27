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Общественный транспорт

Кишиневские пенсионеры могли бы бесплатно ездить в "маршрутках" - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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20510
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200227/29340820/kishinevskie-pensionery-mogli-by-besplatno-ezdit-v-marshrutkakh-podrobnosti.html

Администраторы столичных служб маршрутных такси ждут от городской администрации конкретных предложений по развитию этого вида транспорта в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Представители транспортных компаний, осуществляющих частные перевозки пассажиров в микроавтобусах в столице и пригородах, встретились с членами Комиссии по транспорту при муниципальном совете Кишинева. Они обсудили с представителями городской администрации встречные шаги, на которые может пойти примэрия муниципия Кишинев, чтобы проезд в "маршрутках" остался на прежнем уровне - 3 лея с человека. Однако компромисса достигнуть им не удалось, пишет сайт sputnik.md

Председатель совета Ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что примэрия могла бы предоставить службам маршрутных такси субвенции, которые администраторы оценили в 70 миллионов леев, чтобы "маршрутчики" не требовали в дальнейшем повышения тарифа на проезд. 

"Мы вышли с предложением - сохраняем стоимость проезда на уровне 3 леев, если будем получать из муниципального бюджета по 70 миллионов леев ежегодно, а если нам согласятся выделять по 100 миллионов, мы готовы обеспечить бесплатный проезд пенсионерам", - заявил Алекса.
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Администраторы столичных маршрутных такси заявляли, что на сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 10 леев, но признали, что это довольно дорого для горожан. Поэтому перевозчики настаивают на планке в шесть леев. По их мнению, три лея - очень низкая такса, так как расходы на содержание транспортного средства высоки.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заверил, что повышения тарифа в столичных маршрутных такси не произойдет, пока не будет улучшено качество предоставляемых услуг.

По его словам, аргументы столичных властей остаются прежними – тарифы в общественном транспорте не будут увеличены без повышения качества предоставляемых услуг.

"Это означает безопасный, комфортный и чистый транспорт, соблюдение графика, остановку в специально отведенных местах, выдачу билетов за проезд. Все это на данный момент не соответствует требованиям и стандартам", - пояснил градоначальник.
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Примар отметил, что требование администраторов маршруток, чтобы городские власти поддерживали этот вид транспорта, возможно только при условии перехода в законное поле – подписание контракта по оказанию услуг с примэрией.

"Согласно бюджету на 2020 год, который был согласован в 2019-м, финансовых средств на поддержку частных перевозчиков нет. И, по моему мнению, не должно быть", - отметил градоначальник.

Примар не исключил, что могут быть разорваны контракты с некоторыми перевозчиками. Кроме того, он порекомендовал правоохранительным органам обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

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Теги:
льготы, пенсионеры, Кишинев, как ездят маршрутки, маршрутки


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