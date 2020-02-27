Лимит на презенты: государство ограничивает стоимость подношений чиновникам

В категорию подарков попадают не только сувениры. Специальная комиссия оценит также билеты на концерты, скидочные карты и другие блага, которые можно использовать в личных целях.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Молдавским чиновникам запретят принимать дорогие презенты. Речь идет о подарках, сделанных из вежливости, а также о предметах, которые дарят госслужащим в рамках протокольных мероприятий.

Их общая стоимость за год не должна превышать тысячи леев.

Соответствующий проект закона накануне одобрило правительство.

Как поясняют в министерстве юстиции, введение так называемого годового лимита на стоимость подарков позволит избежать ситуации, при которой чиновник может получить взятку с применением коррупционной схемы: маленькими партиями от разных людей.

При разработке закона в Минюсте учли аналогичный опыт зарубежных стран. Например, в Черногории сумма подарков за год не должна превышать 50 евро, в Румынии 200, а в Ирландии 650.

Предполагается, что оценивать подарки будет специальная комиссия. Она решит, какие подарки можно считать допустимыми, а какие нет. А также - какие из них получатель может выкупить, а какие перейдут в собственность публичный учреждений.

Согласно закону, подарками также считаются билеты на концерты и спортивные мероприятия, скидочные карты, покрытие расходов на транспорт. В случае, если подарок представляет собой историческую или культурную ценность, его следует передать в государственный музей или библиотеку.

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