Как встретят в Молдове тех, кто возвращается из Италии

В вихре публикаций на тему коронавируса встретилось неожиданно здравое суждение: "Пока пресса вас пугает, бояться нечего. Начинайте бояться, когда пресса начнет вас успокаивать".

Впрочем, у нас в Молдове над эпидемией пока еще шутят. В социальных сетях по-прежнему популярны мемы с забавными шутками на тему инфекции.

Многие из них бытовали еще в эпоху вспышки "свиного гриппа" A (H1N1) в 2009 году — их вынули из архивов, заботливо отряхнули от нафталина и снова радуют ими читателей.

На улицах люди в медицинских масках тоже встречаются не чаще, чем в любой период сезонного гриппа. В середине февраля, когда слово "коронавирус" начало приносить сетевым изданиям неплохой трафик, журналисты в городах страны массово опрашивали прохожих — что они думают?

Ответы в основном делились на две категории: "До Молдовы не доберется" и "все это фармацевтическая афера".

Но знаете, всего несколько недель назад в Европе слово "коронавирус" тоже было поводом для шуток и скепсиса. Пока в Италии не началась вспышка инфекции COVID-19.

В странах ЕС все, от таксистов до офисных клерков, тоже были убеждены, что до них болезнь не доберется. "Да, в Китае снова произошло что-то непонятное, но на то и Китай, чтобы там происходило всякое". Жуткая инфекция была где-то далеко, где-то в экзотической Азии. У нас это невозможно. У нас циркуляры, директивы, современная медицина и технологии — так думали в Италии.

Однако выяснилось, что вирусу глубоко безразличны циркуляры и директивы Еврокомиссии. Границ он не признает, а тепловизоры в аэропортах не слишком помогают из-за долгого инкубационного периода инфекции.

Первые нервные нотки прозвучали, когда из аптек Молдовы исчезли медицинские маски — хотя ругали в основном жадные фармацевтические фирмы, задравшие цены на маски с 60-70 бань до 5 леев. Но вспышка инфекции в Италии уже всерьез встревожила жителей нашей страны, для которых Апеннины давно не туристическая гавань, а рабочая пристань.

Чем ближе весенние праздники, 8 марта и Пасха, тем отчетливее слышны в разговорах истерические нотки: "Вот сейчас они как понаедут... Пусть сидят у себя в Италии!"

Уже звучат призывы закрыть молдавские границы, объявить вселенский карантин. Причем не только из уст рядовых жителей, но и в заявлениях политиков "второго плана". (Как и предсказывали обозреватели, проблема коронавируса в Молдове, как до того и в прочих странах, из медицинской превращается в политическую). И все это тоже подстегивает панические, нездоровые настроения.

Перестала казаться смешной история о румынском дальнобойщике из города Аджуд, которого жена не пустила домой, когда тот вернулся из рейса в Италию. Бедолаге пришлось проситься в больницу — не в кабине же грузовика ночевать.

Не смешно все это, потому что уже и у нас в стране есть случаи, когда в семьях начинают избегать встреч с родственниками, которые вернулись из Италии. У одних дома младенцы, у других — старики. От греха, знаете... Тем более, что все понимают, как живут наши в Италии — по семеро в одной комнате, как в общежитии. Там, если один заразился гриппом, так болеют все, по очереди.

Люди, давайте будем добрее друг к другу. Попробуем поставить себя на место человека, который вернулся домой и вдруг обнаружил, что к нему относятся, как к прокаженному. И это в ситуации, когда на территории Молдовы пока не выявлено ни одного человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, как заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

А вдруг обнаружится, чего нельзя исключать? Представим себе, что в самом плохом варианте развития событий, в Молдове придется оборудовать карантинную зону в каком-нибудь санатории.

И как мы тогда все себя поведем?

Весь мир был возмущен, когда на Украине эвакуированных из Китая встретили камнями и подожженными покрышками. Это было безобразно, бесчеловечно и немилосердно. И хочется верить, что у нас в Молдове такого произойти не может.

Поэтому, наверное, не стоит даже в социальных сетях, не говоря уже о кухнях, поддерживать разговорчики на тему "депортировать их всех обратно в Италию".

Мы же, в сущности, все добрые, хорошие люди. Просто слегка перепуганные.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK