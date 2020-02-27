Минздрав против коронавируса: мониторинг, контроль на границе, цены на маски

О ситуации с вирусной пневмонией в мире и рисках для Молдовы говорили в четверг в парламенте страны, на заседание были приглашены лица, ответственные за меры предупреждения инфекции.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну отчиталась перед корпусом законодателей. Она подробно рассказала, какие меры предпринимаются для недопущения распространения нового коронавируса в стране.

Коронавируса в Молдове нет

На данный момент, в республике не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, заявила глава Минздрава.

"Признаю, что подозрения на инфицирование были, в том числе у граждан, вернувшихся с севера Италии. Тесты показали, что заражения нет", - отметила министр.

Проверка прибывающих страну и меры защиты

По словам Думбрэвяну, все прибывающие из зон риска обязаны заполнить специальную анкету. Затем, как рассказала министр, всех этих людей заносят в эпидемиологический список и помещают под домашний карантин на 14 дней.

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Все это время контингент находятся под наблюдением семейных врачей и специалистов из Национального агентства по общественному здоровью (НАОЗ). Людей с симптомами коронавируса, приезжающих из зон риска, будут помещать в специально оборудованные для этих целей помещения.

Как уточнила Думбрэвяну, ожидается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставит Молдове гуманитарную помощь, специальные защитные средства для врачей. Помимо этого, по словам министра, в инфекционной больнице имени Тома Чорбэ готовы 25 изолированных палат с 70 койками и на случай вспышки коронавируса.

Цены на маски

Во время выступления министр также высказалась о ситуации с нехваткой в аптеках медицинских масок и высокими ценами на них.

Напомним, что торговая наценка на маски по решению правительства теперь не может превышать 20%.

"Во всем мире растут цены на маски. Если спросить, есть ли у нас производители масок, то он у нас пока только один и выпускает эти изделия в небольшом количестве. Мы зависимы от импорта этого защитного средства", - заявила Думбрэвяну.

Она добавила, что на данный момент маски уже импортируются по цене в 4-5 леев за штуку.

Уточнения НАОЗ

В связи с появлением в публичном пространстве недостоверной информации, НАОЗ выступило с опровержением: оно располагает тестами для подтверждения коронавируса и персоналом необходимой квалификации.

По данным ВОЗ, лабораторные исследования для выявления COVID-19 проводятся для лиц с острой респираторной инфекцией, с лихорадкой, кашлем, респираторными заболеваниями, которые требуют госпитализации, и тех, чья история поездок включает посещение зон риска за последние 14 дней до появления симптомов.

Направление на тест в лаборатории будут выписывать врачи клинической инфекционной больницы "Тома Чорба". Только после этого биологический материал пациента передадут в лабораторию в специальном контейнере.

Ситуация с коронавирусом в Молдове

Молдавские власти 24 февраля объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. Такое заявление сделала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий. Как пояснила министр, "желтый код" подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в страну коронавируса нового типа.

В Италии зарегистрировано уже более 300 случаев заражения коронавирусом и 12 смертей, несколько городов с населением более 50 тысяч человек - в карантине.

В Международном аэропорту Кишинева усилили контроль за прилетающими в страну пассажирами.

Помимо этого, в среду правительство сделало рассылку на личные телефоны граждан с краткой инструкцией, что делать, если вдруг ухудшается самочувствие или наблюдаются различные симптомы.

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