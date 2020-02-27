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”Орден республики”

Президент Молдовы наградил ветерана Великой Отечественной Орденом Республики

© Photo : Publika.md
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200227/29347277/prezident-nagradil-veterana-velikoy-otechestvennoy-ordenom-respubliki.html

"Мы ни в коем случае не должны забывать о героизме тех, кто принес мир на нашу землю", - подчеркнул глава государства.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вручил ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кифияку Орден Республики, для чего лично приехал в село Красноармейское Хынчештского района, где живет 94-летний кавалер знака отличия.

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Высшей государственной награды Иван Кифияк удостоен за особые заслуги перед государством, за существенный вклад в укрепление ветеранского движения и активность в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, написал в социальных сетях Додон.

"Мы ни в коем случае не должны забывать о героизме тех, кто принес мир на нашу землю", - подчеркнул глава государства.

Ранее Орденом Республики президент наградил ветерана войны Иосифа Терентьева из села Дороцкая Дубоссарского района.

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Теги:
Великая Отечественная война


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