За и против: регрессный иск как средство борьбы с проигрышами в ЕСПЧ

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik, Александр Суру. Молдавские власти озадачены разработкой механизма применения регрессивных исков в отношении судей, чьи вердикты были осуждены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Эксперты, однако, расходятся во мнениях – одни считают, что подобные санкции нужны, а другие настаивают на том, что в изобретении велосипеда нет никакой необходимости, поскольку положений действующего законодательства вполне достаточно.

В среду во время заседания кабмина премьер-министр Ион Кику потребовал от министра юстиции Фадея Нагачевского ускорить разработку механизма привлечения к финансовой ответственности судей, чьи решения привели к проигрышу Молдовы в ЕСПЧ. На подобные меры правительство спровоцировал очередное осуждение Молдовы в Европейском суде. Компенсация обойдется госбюджету в 3,5 миллиона евро, её же кабмин намерен возместить за счет сокращения финансирования судебной системы.

Действующий премьер, впрочем, не первый выступил с такой инициативой. Еще в 2016 году механизм наказания судей предлагал министр юстиции, демократ Владимир Чеботарь. Тогда, на сайте Минюста даже был опубликован список судей и прокуроров, за чей счет должны были быть возмещены компенсации. Однако реализовать на практике механизм Минюсту так и не удалось.

Еще раньше – в 2010 году – эту инициативу пытались реализовать на уровне парламента, который тогда принял соответствующий законопроект. Но уже год спустя, Конституционный суд признал его противоречащим Основному закону страны.

Комментируя инициативу кабмина, бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский заявил для Sputnik Молдова, что, если исходить из положений действующего законодательства, судья несет материальную ответственность только в том случае, если в его отношении есть судебный приговор.

"Власти сейчас озабочены тем, чтобы найти правовой выход из этой ситуации. Однако пока, насколько мне известно, власти его не нашли. Важно понимать, что это не общепринятая практика, но такова специфика Молдовы – страна вынуждена платить миллионы евро по решению Страбургского суда, вследствие деятельности судей", - заявил Павловский.

Он, кроме прочего, подчеркнул, что этой инициативе будет, конечно же, сопротивляется судейское лобби, которое не заинтересованно в работе подобных механизмов. С другой стороны, и власти демонстрируют некоторую непоследовательность в этом вопросе, считает эксперт. Павловский утверждает, что правительству следовало бы прежде изучить положительные практики других стран.

"Нам не следует изобретать велосипед. Нам следует перенять опыт других стран. Изучить их подход, а затем адаптировать его под наши реалии", - добавил экс-судья ЕСПЧ.

Более того, он обратил внимание на тот факт, что даже если власти одобрят закон, предусматривающий наказание судей за проигрыши в ЕСПЧ, то он не будет обладать ретроактивной силой. То есть, судей, которые совершили гипотетическое нарушение до принятия такого закона, нельзя будет привлечь к ответственности.

С другой же стороны, председатель Союза адвокатов Молдовы Эммануил Плошница выразил опасения в связи с тем, что подобный механизм может оказаться инструментом давления на служителей Фемиды. Но, подчеркнул адвокат, судьи должны нести ответственность, в том числе уголовную, если доказано, что было вынесено неправосудное решение.

"Прежде, нужно доказать, что судья умышленно вынес заведомо незаконное решение. Действующего законодательства вполне достаточно", - подчеркнул Плошница.

По данным, опубликованным ЕСПЧ, Молдова только за 2019 год проиграла 54 дела. По 22 из них государство было осуждено за нарушение права на справедливый суд. По другим 15 - за нарушение права на собственность, а по девяти - за нарушение права на свободу и безопасность.

Тем временем, по данным министерства юстиции, только в начале 2020 Молдова проиграла 14 дел. Общая сумма компенсаций уже превысила 45 тысяч евро. Согласно тем же данным, за 19 лет Молдова проиграла в общей сложности 316 дел.

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