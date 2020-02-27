Примэрия обновит городской автобусный парк

Ожидается, что сто единиц автобусов будут собраны на производственных мощностях, имеющихся в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik, Александр Суру. Генеральный примар (мэр) Ион Чебан представил муниципальному совету документы для обеспечения ста транспортными средствами муниципального предприятия "Городской автобусный парк". Об этом глава столичной администрации заявил в четверг.

Таким образом, ожидается, что автобусы, а, вернее их составные части – немецкие двигатели, автоматические коробки передач, – будут импортироваться из Белоруссии. Он подчеркнул, что стоимость автобусов составит 120 тысяч евро за единицу.

"Это на 7-10 процентов меньше, чем аналогичные предложения на рынке. Плюс - освобождение от уплаты НДС, а также исключение посредников", - заявил Чебан.

Однако этот проект предстоит одобрить муниципальному совету. Впрочем, по словам Чебана, в городском бюджете заложены "десятки миллионов леев" для приобретения транспорта.

"Мы провели сравнительный анализ цен и готовы приступить к работе уже в первой декаде марта. Дальше - технические моменты. Если мы будем собирать автобусы в Кишиневе, то белорусской стороне предстоит провести инструктаж людей здесь. А в июне, я думаю, мы сможем получить уже первые автобусы для сборки", - заявил Чебан.

К настоящему моменту муниципальное предприятие "Городской автобусный парк" располагает 143 единицами транспорта. Их средний возраст, с учетом приобретенных в 2019 году тридцати машин, составляет 14 лет.

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