Все автобусы - как на ладони: власти Молдовы будут мониторить их движение

Кабинет министров Молдовы разработал техническую концепцию управления общественным транспортом на улицах населенных пунктов и междугородних трассах, отныне отрасль пассажирских перевозок в стране будет под полным контролем государства.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. Новая система, концепцию которую разработали в правительстве Молдовы, позволит специалистам Национального агентства автоперевозчиков в режиме онлайн следить за выдачей разрешений на транспортировку пассажиров, приобретением билетов в городском общественном транспорте, проводить GPS-мониторинг местонахождения каждого автобуса.

Более того, современные технологии позволят также быстро установить: прошло транспортное средство своевременный техосмотр или нет.

Благодаря новой системе и цифровым технологиям граждане смогут напрямую из салона автобуса обращаться в Нацагентство. Жители республики также смогут проследить, как выдавали разрешения каждому конкретному перевозчику в стране, насколько прозрачным был этот процесс.

Еще одна возможность для пассажиров от внедрения новой системы – экономия времени, поскольку онлайн они смогут узнать, в какое время отправляется из нужной им точки каждый из маршрутов.

Затраты на техническое воплощение и установку новой системы будут покрыты на средства, предоставленные зарубежными партнерами Национального агентства по автоперевозкам.

Ранее, выступая в эфире одного из частных телеканалов, генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан сообщил, что план действий по внедрению электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте Кишинева будет представлен общественности на следующей неделе.

Чтобы полностью перевести транспорт Кишинева на электронный билет, необходимо от 6 до 8 миллионов евро. Это большая сумма, поэтому столичные власти находятся в поиске инвестора. О точных сроках практического внедрения системы на столичном и республиканском уровне, информации пока нет.

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