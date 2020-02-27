Родители с четырьмя детьми получат бесплатную медстраховку

Ранее бесплатный полис предоставлялась только матерям четверых и более детей, теперь в число получателей включены и отцы семейств.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. В семьях, в том числе приемных, где воспитываются не менее четырех детей, оба родителя получат право на бесплатное медицинское страхование.

Соответствующие поправки в законодательство приняли в четверг депутаты парламента сразу в двух чтениях.

Таким образом изменена статья 4 Закона об обязательном медицинском страховании. Медицинская страховка будет предоставляться обоим родителям, пока хотя бы одному ребенку не исполнится 18 лет.

Документы, подтверждающие, что родители должным образом занимаются воспитанием и образованием детей, должны выдавать территориальные структуры социальной помощи.

Ранее бесплатная медицинская страховка предоставлялась только матерям четверых и более детей.

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