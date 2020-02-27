Молдавско-российское соглашение о взаимной соцзащите: переговоры и ожидания

Какие перспективы откроет подписание соглашения между Москвой и Кишиневом о взаимной социальной защите граждан, какие привилегии оно обеспечит молдавским гастарбайтерам - мнения политиков, экспертов, трудовых мигранты в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 27 февраля - Sputnik. Договор, обсуждение которого возобновили Россия и Молдова, основан на принципах пропорциональности и экспорта социальных выплат. Права на пенсию будут определяться каждым государством в зависимости от страхового стажа, реализованного на его территории.

Документ предусматривает следующие социальные выплаты: пенсии по возрасту, инвалидности, вызванной общими заболеваниями, несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, а также пенсии по причине потери кормильца и помощь по случаю смерти.

Позиция властей

В прямом эфире на одной из частных каналов, молдавский президент Игорь Додон заявил, что молдавская и российская стороны могут подписать двустороннее соглашение в области социального обеспечения уже в этом году.

По словам молдавского президента, на 13-15 мая подтвержден визит в Кишинев председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Также глава государства пригласил в Молдову и президента России Владимира Путина, а премьер-министр Ион Кику - российского коллегу Михаила Мишустина.

"Я твердо убежден, что во время этих официальных визитов соглашение будет подписано", - сказал Додон.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой сказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что представители двух стран работают над двумя соглашениями о праве на получение пенсий гражданами республики, которые трудились в России, а также над другими документами.

"Постараемся подготовить эти документы к подписанию. Речь идет о том, чтобы наши сограждане, которые находятся в России и работают на законных основаниях в РФ, смогли бы получать пенсию. И наоборот", - сказал Чокой.

Документы, которые планируется подписать между Кишиневом и Москвой, коснутся застрахованных лиц – граждан Молдовы или России, а также членов их семей. Новые двусторонние соглашения заменят устаревшие, подписанные в 90-х годах прошлого века.

Мнение экспертов

Экономический эксперт Виорел Гырбу, объяснил что, молдавские граждане, работающие за рубежом, после выхода на пенсию должны принять решение, где они хотят остаться - либо в стране, в которой они работали, например, в Российской Федерации, либо вернуться в Республику Молдова.

"Если гражданин Республики Молдова решит обосноваться в России, то эта сторона должна будет выплачивать пенсию или пособие, а бюджет социального страхования Молдовы перечислит пропорциональную стажу часть", - отметил Гырбу.

В то же время, подчеркивает эксперт, если наш соотечественник решит получать пенсию или пособие на родине, то российская сторона должна будет произвести выплаты пенсии исходя из длительности работы мигранта в экономике Российской Федерации.

Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь уточнила, что в зависимости от стажа работы расходы на пенсионное обеспечение гражданина будут разделены между Национальной кассой соцстрахования Молдовы и Фондом социального страхования РФ.

"Иными словами, нагрузка на соответствующие структуры будет разделена в соответствии с трудовым стажем. В условиях массовой трудовой миграции, которая есть в Молдове, любое такое соглашение снизит нагрузку как на бюджет социального страхования, так и на национальный бюджет в целом", - добавила она.

Экономист считает, что если стороны достигнут консенсуса в этом вопросе, тогда граждане Молдовы, работающие в России, получат доступ к всему спектру социальных услуг.

Экономический эксперт Михаил Пойсик подчеркнул, что работа над соглашением имеет и другой значимый аспект.

"Это говорит об улучшении молдавско-российских отношений и влияет напрямую на взаимный учет социальных гарантий. Это очень важно", - заявил собеседник.

По его мнению, соглашение повлияет не столько на бюджет Молдовы, сколько на граждан: "Мы признаем взаимные социальные гарантии, поэтому наши мигранты могут ехать в Россию и работать. Тем временем, их стаж будет учитываться здесь. Ведь наши соотечественники, работающие официально в России, вносят социальные платежи".

Реакция мигрантов

Граждане Молдовы, работающие за рубежом, положительно оценивают переговоры между Молдовой и Россией о взаимной социальной защите граждан.

"Такие нововведения призваны улучшить нашу жизнь за рубежом. Знаете, это как незримая рука молдавского друга на твоём плече, стопроцентная и полноценная поддержка граждан государством", - считает мигрант родом из Кишинева Виктор Негру, который три года живет и работает в Воронеже.

Собеседник добавил, что очень рад тому, что государство не забывает о своих гражданах, даже когда те находятся за его пределами.

Другой наш соотечественник, Александр Кудрявцев, уже более 20 лет живущий и работающий в Москве, комментирует новость так:

"Отношусь к этой инициативе исключительно положительно, особенно учитывая то, что все налоги, как с прибыли, так и с зарплаты - в пенсионный фонд, в материнский капитал и налог на доходы физических лиц в размере 13%, а также взносы на обязательное социальное страхование - я регулярно плачу в России", - отметил он.

К настоящему моменту, Молдова заключила соглашения о социальном обеспечении, основанные на принципе пропорциональности и экспорта социальных выплат с 14 государствами.

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