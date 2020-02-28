Додон: мы не станем закрывать границы Молдовы из-за коронавируса

Президент Молдовы высказался категорически против возведения искусственных барьеров для жителей страны, которые возвращаются домой.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Правительство Молдовы принимает все необходимые меры, чтобы свести к минимуму риск распространения коронавирусной инфекции, однако никаких запретительных мер для въезда в страну граждан, проживающих в зонах риска за рубежом, предпринято не будет.

Об этом заявил президент РМ Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".

Напомнив, что в Италии, где зарегистрирован очаг инфекции, проживают около 200 тысяч граждан Молдовы, президент подчеркнул, что массового возвращения диаспоры в страну не наблюдается.

"Я был на этой неделе в аэропорту, на границе, молдаване не возвращаются массово, несмотря на риски в Италии. Хочу четко заявить: мы не станем закрывать границы, — сказал Додон. — Я категорически против запрета молдаванам возвращаться домой".

Глава государства сообщил, что все необходимые меры безопасности на границах Молдовы, в международном аэропорту Кишинева приняты, а в больницах подготовлены отделения для организации карантина, в случае необходимости.

"Думаю, паника может принести больше бед, чем собственно коронавирус. Если начнем паниковать, как было в некоторых странах - магазины, аптеки, перекрытые улицы - негативный эффект будет гораздо больше. Давайте будем спокойны и внимательны", - заметил президент.

Молдавские власти 24 февраля объявили "желтый код" из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. Такое заявление сделала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

По словам министра, в инфекционной больнице имени Тома Чорбэ готовы 25 изолированных палат с 70 койками на случай вспышки коронавируса.

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