Налоговая проведет проверки в аптеках: с чем связана операция

В Налоговой службе предупредили о внеплановых проверках и порекомендовали налогоплательщикам не допускать нарушений законодательства.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Налоговая служба Молдовы начала проверки аптек по всей стране. На такие меры структура пошла в связи с принятым правительством постановлением о ценах на социально значимые продукты. Согласно этому документу, медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства входят в категорию товаров, торговая наценка на которые не может превышать 20%.

"Государственная налоговая служба предпринимает меры по социальной защите, проводя 27 февраля налоговые визиты во все аптеки страны. Со 2 марта налоговые инспекторы проведут внеплановые проверки в фармацевтических компаниях, чтобы не допустить нарушения законодательных положений, касающихся цен на маски, перчатки и дезинфицирующие средства", - отметили в налоговой.

В ведомстве порекомендовали не допускать нарушений законодательства и следовать закону.

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий.

Как пояснила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, желтый уровень подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в республику коронавируса нового типа.

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В Италии зарегистрировано уже порядка 650 случаев заражения коронавирусом, несколько городов с населением более 50 тысяч человек - на карантине. Число жертв коронавируса в Италии достигло 17 человек.

В Молдове на данный момент нет ни одного зафиксированного случая заболевания.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти страны держат ситуацию под контролем. По словам Додона, если ситуация потребует более экстренных мер, он готов созвать Высший совет безопасности.

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