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Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров

В Минздраве Молдовы рассказали о ситуации с коронавирусом в республике

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200228/29353738/poslednie-dannye-minzdrav-moldova-koronavirus-chto-zayavlyayut-vlasti.html

Свежая информация от молдавского Минздрава: статистика въезжающих граждан в Молдову, ситуация с мониторингом и закупка тестов по выявлению коронавируса.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. За сутки в Молдове не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

© AFP 2019 / Ben Stansall
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Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на заседании национального штаба по контролю коронавируса нового типа потребовала нарастить потенциал Нацагенства общественного здоровья по обработке эпидемиологических опросников для обеспечения оперативности передачи данных участковым врачам и дополнительной оценке возможностей медико-санитарных учреждений по обеспечению лекарствами и медсредствами.

Думбрэвяну отметила, что Минздрав ведет переговоры по закупке еще 1000 тестов по выявлению коронавируса нового типа. Кроме того, совместно с Погранполицией будут организованы учения по отработке алгоритма совместных действий в случае обнаружения пациента с симптомами коронавируса нового типа.

По данным Погранполиции страны, за сутки в страну въехали порядка 19 тысяч человек:

  • через КПП на границе с Румынией – 10 тысяч 182 человека,
  • с Украиной – 6 тысяч 90 человек,
  • через Международный аэропорт Кишинева – 2 тысячи 194 человека, из которых 275 граждан из Италии.

"В инфекционную больницу Т. Чорбэ обратились 50 человек, из которых 18 госпитализированы", - отметили в Минздраве.

 

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. 

Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Что это значит простыми словами? Власти решили таким образом усилить взаимодействие между ответственными структурами. Каждое ведомство получит план действий.

Как пояснила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, желтый уровень подразумевает координацию усилий властей для предотвращения проникновения в республику коронавируса нового типа.

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В Италии зарегистрировано уже порядка 650 случаев заражения коронавирусом, несколько городов с населением более 50 тысяч человек - в карантине. Число жертв коронавируса в Италии достигло 17 человек.

В Молдове на данный момент нет ни одного зафиксированного случая заболевания. 

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что власти страны держат ситуацию под контролем. По словам Додона, если ситуация потребует более экстренных мер, он готов созвать Высший совет безопасности.

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