Парламент решил судьбу тысяч молдавских пенсионеров

Хорошая новость для большинства молдавских пенсионеров: депутаты проголосовали за проект, который касается индексации пенсий.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Пенсии в Молдове будут индексировать дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Депутаты проголосовали за этот проект во втором чтении на заседании парламента в пятницу.

Как пояснили в парламенте, индексация коснется всех пенсий вне зависимости от их размера. В то же время минимальный гарантированный доход, используемый при определении программы социальной помощи, также будет проиндексирован. Таким образом, механизм индексирования будет применяться для всех соцвыплат, включая капитализированные выплаты, пособия по нетрудоспособности, связанные с несчастным случаем на рабочем месте, и ежемесячные денежные компенсации участникам ликвидации последствий ЧАЭС.

Таким образом, 1 апреля индексация составит 4,8%. Что касается даты 1 октября, то профильное министерство предложило провести индексацию всем пенсионерам, а не только тем, уровень доходов которых находился ниже отметки прожиточного минимума, как было предложено ранее.

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"Этот механизм индексации обеспечит получателям пенсии компенсацию инфляционного эффекта, защищая пенсионеров от эффекта снижения покупательной способности", - отметили в парламенте.

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