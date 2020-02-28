14:33 28 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.77
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Пенсионеры

Парламент решил судьбу тысяч молдавских пенсионеров

© Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
323 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200228/29354048/parlament-reshil-sudbu-tysyach-moldavskikh-pensionerov.html

Хорошая новость для большинства молдавских пенсионеров: депутаты проголосовали за проект, который касается индексации пенсий.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Пенсии в Молдове будут индексировать дважды в год – 1 апреля и 1 октября. Депутаты проголосовали за этот проект во втором чтении на заседании парламента в пятницу.

Старость, иллюстративное фото.
© CC0 / Pixabay / beejees
Изменения в индексации пенсий - кто в Молдове может на это рассчитывать

Как пояснили в парламенте, индексация коснется всех пенсий вне зависимости от их размера. В то же время минимальный гарантированный доход, используемый при определении программы социальной помощи, также будет проиндексирован. Таким образом, механизм индексирования будет применяться для всех соцвыплат, включая капитализированные выплаты, пособия по нетрудоспособности, связанные с несчастным случаем на рабочем месте, и ежемесячные денежные компенсации участникам ликвидации последствий ЧАЭС.

Таким образом, 1 апреля индексация составит 4,8%. Что касается даты 1 октября, то профильное министерство предложило провести индексацию всем пенсионерам, а не только тем, уровень доходов которых находился ниже отметки прожиточного минимума, как было предложено ранее.

Каждый в Молдове сможет рассчитать время выхода на пенсию - новая услуга>>>

"Этот механизм индексации обеспечит получателям пенсии компенсацию инфляционного эффекта, защищая пенсионеров от эффекта снижения покупательной способности", - отметили в парламенте.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Мокану: через несколько лет в Молдове могут быть проблемы с выплатами пенсий
Мидриган: высокие пенсии бывших судей вызывают недовольство в обществе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Королева корта: теннисистка Мария Шарапова и ее путь к славе - фото
Масленица в стиле МИД: Мария Захарова угостила журналистов блинами
Масленица в стиле МИД: Захарова угостила журналистов вкусными блинами - видео
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться