Гражданство Молдовы за деньги: что решил парламент республики

Всего за несколько дней - между первым и вторым мораторием на получение гражданства Молдовы в обмен на инвестиции - заявку подал один иностранец.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Депутаты парламента продлили мораторий на предоставление гражданства Молдовы в обмен на инвестиции. Соответствующий проект закона одобрен в пятницу на очередном заседании законодательного собрания. За него проголосовали сразу в двух чтениях 76 депутатов.

"Этот проект разработан в целях повторного введения моратория на закон о предоставлении гражданства Молдовы в обмен на инвестиции... Основные положения проекта - установление моратория до 1 января 2021 года на обработку новых заявлений на получение гражданства республики", - заявила госсекретарь Минэкономики Юлиана Дрэгэлин.

По ее словам, заявки, поданные ранее, будут рассмотрены в порядке, установленном правительством.

Она пояснила, почему власти не раскрывают информацию о иностранных заявителях на получение молдавского паспорта.

"Было принято решение о сокрытии имен заявителей по причине того, что в некоторых государствах не предоставляется право на получение второго гражданства. То есть, если станет известно, что человек подал заявку на получение второго гражданства, то могут появиться определенные риски в той стране заявителя. И это еще будет обсуждаться в ближайшие месяцы", - сказала госсекретарь.

По ее словам, учитывался международный опыт, и это никак не противоречит нормам.

"Мы исходили в первую очередь от пользы этой программы. Мы хотим привлечь инвестиции, которые направлены на развитие национальной экономики, создание рабочих мест и так далее. Но в то же время мы хотим заверить тех, кто обеспокоен, что есть риски, - риски минимальны. По итогам первой фазы анализа этой программы - с точки зрения национальной безопасности риски минимальны, но после встречи в комиссии с представителями ряда структур мы нашли способы по снижению обеспокоенности", - отметила Дрэгэлин.

Однако перед голосованием во втором чтении депутаты решили изменить сроки действия моратория.

"Предлагается изменить срок "1 января 2021 года" на "1 сентября 2020", - сказал глава комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Александр Жиздан.

Между первым и вторым мораторием - одна заявка на получение молдавского паспорта

Мораторий вступит в силу с момента публикации в Официальном мониторе Молдовы.

Предыдущий мораторий на предоставление гражданства через инвестиции был введен в конце августа прошлого года. Срок его действия истек 20 февраля. Отвечая на вопрос, почему срок его действия не был продлен до этой даты, Дрэгэлин отметила, что было организовано несколько заседаний комиссии, которая проанализировала ситуацию.

"По процедуре до 17 числа было принято решение о продлении моратория, поэтому на несколько дней были превышены сроки", - сказала госсекретарь.

При этом с 20 февраля по сегодняшний день было подано одно заявление на получение гражданства Молдовы.

"Речь идет о гражданине Ирландии, который работает в IT-секторе. Он с большим удовольствием хотел бы стать гражданином Молдовы и развивать здесь бизнес. Он работал на территории Молдовы в IT-секторе. Заявка была подготовлена задолго, но не была подана из-за действия моратория", - сказал представитель Минэкономики Василий Вулпе.

Что подразумевает "покупка" гражданства Молдовы?

Программа предоставления молдавского гражданства через инвестиции была введена, когда у власти находилась Демпартия. Предусматривалось, что в программе могут участвовать лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являлись потенциальной угрозой для независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в террористической деятельности. Программа предполагает, что получить молдавский паспорт в сравнительно короткие сроки могут иностранцы, которые сделают безвозвратный вклад в специальный фонд в размере 100 тысяч евро.

Ранее Sputnik Молдова сообщал, что за несколько месяцев власти республики получили более двух десятков заявок на "покупку" молдавского паспорта таким путем. Несколько из них были одобрены. Информация о том, подданные каких стран хотят получить гражданство Молдовы в обмен на инвестиции, не разглашалась ни разу, так как носит персональный характер.

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