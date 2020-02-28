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Stoianoglo Alexandr

Прокурор Молдовы обратился к коллегам с важным посланием

© Photo : Procuratura Generală a Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200228/29354994/Prokuror-Moldovy-obratilsya-k-kollegam-s-vazhnym-poslaniem.html

На общем собрании прокуроров Александр Стояногло обозначил новый курс развития института прокуратуры.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стоянолго выступил с посланием перед своим подчиненными на Общем собрании прокуроров. Во время выступления глава ведомства уделил особое внимание политическим преследованиям и заказным уголовным делам, передает sputnik.md

Стоянолго коснулся сильной деградации института прокуратуры, а также многочисленных уголовных политических дел. 

"Я вернулся в систему через 12 лет и увидел другую прокуратуру. Ту, в которой права человека больше не являются ценностью. Я следил за арестами, шоу со спецназом. Раньше всё было по-другому. Каждый оправдательный приговор был объектом изучения, а граждане приходили в прокуратуру в поисках правды. Я рассчитываю на то, что всё, о чем я сейчас говорю, к большинству из вас не относится", - подчеркнул генпрокурор.

Он также уделил внимание злоупотреблениям, которые допускали работники специализированных прокуратур.

Юстиция.
© CC0 / Pixabay / succo
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"Сотни людей были арестованы, закрывали предприятия. Гражданских активистов, неудобных адвокатов, бизнесменов, журналистов незаконно преследовали. Шоу со спецназом стали обыденностью. Это полная институциональная деградация", - отметил Стояногло. 

Он рекомендовал своим подчиненным избегать политической протекции и подчеркнул, что диалог с политиками поддерживает только руководство прокуратуры в рамках, предусмотренных законом. В этом смысле глава ведомства напомнил о выводах Совета Европы, который констатировал существование в Молдове заказных уголовных дел.

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Стояногло призвал прокуроров не забывать о том, что в Молдове всё еще действует принцип презумпции невиновности.

"Мы должны перестать видеть в каждом гражданине потенциального преступника. Интригам и группировкам в прокуратуре нет места. Правило номер один: прокуратура – это не бизнес. Прокурорам бизнесменам следует искать работу в другом месте. Пришло время построить новую прокуратуру, которая будет служить людям", - заключил он. 

Ранее генеральная прокуратура создала рабочую группу, которая займется изучением десятков уголовных дел, возбужденных по заказу. Кроме того, по словам Стояногло, Инспекция прокуратуры инициировала служебное расследование в отношении 24 прокуроров за такие нарушения, как незаконные аресты, обыски, аресты имущества, прослушивания и т.д.

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