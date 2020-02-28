Прокурор Молдовы обратился к коллегам с важным посланием

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стоянолго выступил с посланием перед своим подчиненными на Общем собрании прокуроров. Во время выступления глава ведомства уделил особое внимание политическим преследованиям и заказным уголовным делам, передает sputnik.md

Стоянолго коснулся сильной деградации института прокуратуры, а также многочисленных уголовных политических дел.

"Я вернулся в систему через 12 лет и увидел другую прокуратуру. Ту, в которой права человека больше не являются ценностью. Я следил за арестами, шоу со спецназом. Раньше всё было по-другому. Каждый оправдательный приговор был объектом изучения, а граждане приходили в прокуратуру в поисках правды. Я рассчитываю на то, что всё, о чем я сейчас говорю, к большинству из вас не относится", - подчеркнул генпрокурор.

Он также уделил внимание злоупотреблениям, которые допускали работники специализированных прокуратур.

"Сотни людей были арестованы, закрывали предприятия. Гражданских активистов, неудобных адвокатов, бизнесменов, журналистов незаконно преследовали. Шоу со спецназом стали обыденностью. Это полная институциональная деградация", - отметил Стояногло.

Он рекомендовал своим подчиненным избегать политической протекции и подчеркнул, что диалог с политиками поддерживает только руководство прокуратуры в рамках, предусмотренных законом. В этом смысле глава ведомства напомнил о выводах Совета Европы, который констатировал существование в Молдове заказных уголовных дел.

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Стояногло призвал прокуроров не забывать о том, что в Молдове всё еще действует принцип презумпции невиновности.

"Мы должны перестать видеть в каждом гражданине потенциального преступника. Интригам и группировкам в прокуратуре нет места. Правило номер один: прокуратура – это не бизнес. Прокурорам бизнесменам следует искать работу в другом месте. Пришло время построить новую прокуратуру, которая будет служить людям", - заключил он.

Ранее генеральная прокуратура создала рабочую группу, которая займется изучением десятков уголовных дел, возбужденных по заказу. Кроме того, по словам Стояногло, Инспекция прокуратуры инициировала служебное расследование в отношении 24 прокуроров за такие нарушения, как незаконные аресты, обыски, аресты имущества, прослушивания и т.д.

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