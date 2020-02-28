23:19 28 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.77
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров

Сколько молдаван вернулись из Италии и других "владений коронавируса"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
201 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200228/29355087/vernutsya-li-domoy-skolko-moldavan-pribylo-iz-italii-gde-nashli-koronavirus.html

Новая форма пневмонии все больше распространяется на территории Италии. По данным властей страны, число зараженных приближается к 700. Между тем, еще несколько стран Европы сообщают о появлении на их территории случаев коронавируса.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. За последние две недели в Молдову из Италии прибыло около десяти тысяч человек, такие данные представила в радиостудии Sputnik Молдова пресс-секретарь пограничной полиции Анна Маркитан.

"Относительно Китая и Кореи мне сложно сказать, поскольку оттуда нет прямых рейсов. Что касается Италии, оттуда за последние две недели прибыло около десяти тысяч человек, а из Франции – 1600", - отметила собеседница.

Она уточнила, что поток прибывающих из Италии не больше, чем в аналогичный период прошлого года, поэтому нельзя сказать, что наши граждане из страха перед инфекцией решили вернуться на родину.

Как встретят в Молдове тех, кто возвращается из Италии>>>

Вакцина для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в больнице в Ухане.
© AFP 2019 / STR
У сиделки из Молдовы зафиксировали положительный тест на коронавирус
По словам пресс-секретаря, пограничная полиция все-равно соблюдает ряд мер для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране. 

"Обязательно меряем температуру. Мы это делаем с помощью имеющихся цифровых термометров и термосканеров, установленных в аэропорту. Во всех пунктах пересечения границы есть объявления с информацией о коронавирусе и методами защиты от него", - рассказала Маркитан. 

Она подчеркнула, что в случае с прибывшими гражданами из Италии все сотрудники погранполиции особенно внимательны. 

Шокирующие признания молдаван в Италии: пустынные улицы и супермаркеты>>>

Напомним, что несколько европейских стран сообщили о первых инфицированных коронавирусом на их территории. В Германии подтверждено 48 случаев, в Великобритании - 16, во Франции - 38, в Испании - 25. Трое заболевших и в соседней Румынии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Фельдман: мировую экономику губят фобии, боязнь коронавируса – одна из них
Столичный транспорт будут дезинфицировать из-за угрозы коронавируса - детали
В Приднестровье обсудили меры борьбы с коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Работа дворников в Кишиневе.
Незаметные хранители чистоты: как трудятся женщины-дворники Кишинева
Символ весны в парламенте Молдовы
Мэрцишор для госпожи председателя: музей парламента пополнился новым экспонатом
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться