Сколько молдаван вернулись из Италии и других "владений коронавируса"

Новая форма пневмонии все больше распространяется на территории Италии. По данным властей страны, число зараженных приближается к 700. Между тем, еще несколько стран Европы сообщают о появлении на их территории случаев коронавируса.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. За последние две недели в Молдову из Италии прибыло около десяти тысяч человек, такие данные представила в радиостудии Sputnik Молдова пресс-секретарь пограничной полиции Анна Маркитан.

"Относительно Китая и Кореи мне сложно сказать, поскольку оттуда нет прямых рейсов. Что касается Италии, оттуда за последние две недели прибыло около десяти тысяч человек, а из Франции – 1600", - отметила собеседница.

Она уточнила, что поток прибывающих из Италии не больше, чем в аналогичный период прошлого года, поэтому нельзя сказать, что наши граждане из страха перед инфекцией решили вернуться на родину.

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По словам пресс-секретаря, пограничная полиция все-равно соблюдает ряд мер для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране.

"Обязательно меряем температуру. Мы это делаем с помощью имеющихся цифровых термометров и термосканеров, установленных в аэропорту. Во всех пунктах пересечения границы есть объявления с информацией о коронавирусе и методами защиты от него", - рассказала Маркитан.

Она подчеркнула, что в случае с прибывшими гражданами из Италии все сотрудники погранполиции особенно внимательны.

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Напомним, что несколько европейских стран сообщили о первых инфицированных коронавирусом на их территории. В Германии подтверждено 48 случаев, в Великобритании - 16, во Франции - 38, в Испании - 25. Трое заболевших и в соседней Румынии.

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