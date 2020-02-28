Молодежь Молдовы научат, как отстаивать свои права, не унижая других

В ряде средних учебных заведений республики пройдут тематические конференции, целью которых станет воспитание у подрастающего поколения юридической грамотности, а также предупреждение преступлений среди тинейджеров.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Сотням молдавских подростков расскажут об их юридических правах и обязанностях, научат, как действовать в спорных ситуациях, когда ущемляются интересы молодого гражданина республики.

В Молдове внедряется пилотный проект министерства образования, науки и исследований. Пока юридической грамотности будут обучать лицеистов в Кишиневе, Унгенском, Страшенском и Сорокском районах.

В тематических конференциях примут участие офицеры полиции, юристы, педагоги, представители районных управлений образования, родители учеников.

Если этот опыт окажется успешным, то проект запустят по всей стране, в каждом среднем учебном заведении. Об этом сообщила в пятницу государственный секретарь министерства образования, науки и исследований Наталья Грыу.

По мнению чиновницы, именно такие знания позволят значительно сократить уровень подростковой преступности в будущие несколько лет.

Более того, по информации, распространенной профильным министерством, молодых людей научат опыту позитивного общения, умению выходить из сложных жизненных ситуаций, не нарушая при этом законов страны.

Подростки в Молдове все чаще проявляют жестокость

Согласно исследованию "Участие подростков в травле", большинство учащихся средних и старших классов были вовлечены хотя бы однажды в эпизоды издевательств. Об этом говорят результаты исследования, представленного филиалом ЮНИСЕФ в Молдове (Детского фонда ООН).

Согласно отчету, 86,8% от общего числа учащихся 6-12 классов в Молдове были участниками, свидетелями или жертвами агрессии соучеников, при этом, около 70% опрошенных стали жертвами травли, организованной сверстниками.

Издевательства вызывают эмоциональные и поведенческие проблемы, которые могут продолжаться в зрелом возрасте, констатировали авторы отчета. Жертвы травли подвержены симптомам депрессии и тревоги, имеют низкую самооценку, чувствуют себя одиноко, теряют интерес к школе, отметила представитель ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Йонгсма.

Каждый пятый ученик сообщил, что школьники младших классов боятся старших учеников. Такие настроения в большей степени ощущаются среди мальчиков (каждый четвертый) и учащихся сельской местности (каждый четвертый). Каждый пятый школьник считает, что ученики из бедных семей чаще других подвергаются преследованиям.

Агрессия и соблазн нарушить закон

Подростковый возраст - это то время, когда по биологическим параметрам молодой человек претендует быть взрослым, а психологически он еще к этому не готов. Такой индивид не понимает еще многих закономерностей социальной жизни, поэтому может преступить закон, особо этого не осознавая. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова высказала доктор психологии Елена Ковалева.

Сегодня подростки очень четко реагируют на общественные вызовы, на ситуацию в социуме. Во-первых, основной акцент в средних учебных учреждениях ставится на получение подростком знаний, а воспитание личности отошло на второй план.

В этом смысле воспитание подрастающего поколения в духе юридической грамотности и ответственности за свои поступки в рамках проекта, запущенного министерством образования, становится особенно актуальным.

"Сегодня, когда родители подростка на заработках за рубежом, а учителя не занимаются воспитанием личности, этот молодой человек решает свои проблемы на уровне инстинктов по формуле - "кто сильнее, тот и прав". Отсюда и возникает излишняя агрессия, стремление унизить другого, более слабого человека, а потом такие молодые люди могут пойти и на преступление", - отметила Ковалева.

Человек уже рождается с подсознательным чувством агрессии, утверждают мировые специалисты-психологи, и ее надо как-то сублимировать, направлять эту негативную энергию в другое русло. Именно так человек может стать успешным, даже если внутренне он настроен агрессивно. В противном случае индивидуум скатывается в криминал, а за погашением судимости, как правило, следуют рецидивы.

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