Игорь Додон и Ион Чебан обсудили проблемы Кишинева

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и генеральный примар Кишинева Ион Чебан провели рабочую встречу в здании администрации главы государства.
Были обсуждены вопросы привлечения инвестиций для финансирования проектов по модернизации городской инфраструктуры.
Столичный градоначальник сообщил президенту о встречах с бизнесменами из стран Европейского союза и из Турции, которые проявили интерес к инвестиционным проектам в Кишиневе.
По словам примара Кишинева, столица обладает большим инвестиционным потенциалом, который, однако, до сих пор не освоен.
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