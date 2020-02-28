Игорь Додон и Ион Чебан обсудили проблемы Кишинева

Столичный градоначальник рассказал главе государства о планах по привлечению инвесторов в проекты по модернизации муниципальной инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и генеральный примар Кишинева Ион Чебан провели рабочую встречу в здании администрации главы государства.

Были обсуждены вопросы привлечения инвестиций для финансирования проектов по модернизации городской инфраструктуры.

Среди важных тем, поднятых во время встречи, - ремонт дорог, работа городского транспорта, озеленение столицы и реабилитация парковых зон.

Столичный градоначальник сообщил президенту о встречах с бизнесменами из стран Европейского союза и из Турции, которые проявили интерес к инвестиционным проектам в Кишиневе.

По словам примара Кишинева, столица обладает большим инвестиционным потенциалом, который, однако, до сих пор не освоен.

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