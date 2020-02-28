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Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме, архивное фото.

Граждане Молдовы смогут оспорить качество коммунальных услуг - подробности

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200228/29360981/grazhdanin-moldovy-smozhet-posporit-o-kachestve-kommunalnykh-uslug-podrobnosti.html

В Национальном агентстве по регулированию в энергетике в пятницу утвердили Гид потребителя, в котором четко указано, как каждый владелец недвижимости в стране сможет поспорить с поставщиком о качестве предоставляемых ему сервиса.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Целью нового Гида потребителя, утвержденного Административным советом Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), является информирование молдавских потребителей об их правах, обязанностях, параметрах качества, неточностях в счетах-фактурах, путях решения возникающих с поставщиками споров.

Как уточнили в НАРЭ, посредством нового информационного проекта порядка 2,5 миллиона потребителей электроэнергии, природного газа, теплоэнергии, услуг водоснабжения и канализации смогут в точности узнать о том, как оспорить неправильные, по их мнению счета, а также выдвинуть конкретные претензии поставщикам.

Также в Гиде потребителя будет содержаться детальная информация о том, к кому может обратиться гражданин за консультациями в случае возникновения спорной ситуации. 

Роман Михаеш
© Sputnik / Rodion Proca
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К решению о создании Гида потребителя руководство НАРЭ подтолкнули сотни жалоб, поступающих в адрес ведомства от возмущенных граждан со всей страны. В них потребители требуют решить проблемы, возникающие при нарушении поставщиками услуг своих контрактных обязательств, в частности, граждане недовольны тарифами, считая, что по некоторым видам коммунальных услуг они сильно завышены. 

В Гиде есть также подробная информация о законах, посредством которых гражданин страны сможет защитить свои права в споре с поставщиками. С электронной версией документа каждый гражданин страны может ознакомиться на официальном сайте Агентства, перейдя по ссылке www.anre.md.

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Теги:
НАРЭ, отопление, Молдова, гражданин, качество, услуги


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