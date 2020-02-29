Молдавский специалист: есть инфекции с большей активностью, чем коронавирус

Грипп, туберкулез и корь - вот более опасные инфекционные заболевания, чем бушующий в мире новый вид пневмонии. Подробности от государственного секретаря министерства здравоохранения республики Марины Головач.

КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. Порядка 2 тысяч случаев гриппа зарегистрированы в Молдове с начала холодного сезона, 177 тысяч приходится на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Речь идет о заболеваниях, вызывающих тяжелые осложнения, особенно у детей, людей в преклонном возрасте, а также у лиц с пониженным иммунитетом, страдающих хроническими заболеваниями.

Число заразившихся сезонным гриппом и ОРВИ особенно растет в последние три недели. Большинство людей стараются не обращать внимание на эти показатели, однако они довольно злободневны в связи со вспышкой в мире коронавируса нового типа. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила государственный секретарь министерства здравоохранения республики Марина Головач.

"Нет различий между симптомами коронавируса и обычным ОРВИ. У человека появляются насморк, боли в горле, кашель, температура. Все признаки, как при сезонном гриппе. Какие последствия для организма влекут эти симптомы? Такие же, как и любая вирусная инфекция. Коронавирус обладает меньшей вирусной активностью, чем грипп, туберкулез или корь. Его симптомы не проявляются слишком явно в первые дни после заражения", - заявила Головач.

По словам специалиста, особенно опасен коронавирус для людей в преклонном возрасте, лиц, страдающих от аутоимунных заболеваний. Как и обычный сезонный грипп, коронавирус может привести к обострению существующих у людей хронических заболеваний.

"Самое тяжелое последствие - тяжелая форма пневмонии", - отметила Головач.

Объяснила госсекретарь Минздрава Молдовы и панику среди граждан страны, которые при первых симптомах обычного сезонного ОРВИ начинают сильно переживать. Этот общественный феномен, появившийся на фоне роста заболеваемости в мире вирусом нового типа, вызван, прежде всего тем, что ранее этот штамм не был изучен.

Именно по этой причине Всемирная организация здравоохранения обратила на него внимание правительств стран мира.

"В самом начале, когда ученые начали изучать природу этого вируса, никто не знал, чего ожидать от него. Потом ситуация изменилась. Различные новые инфекции и вирусы возникают периодически в мире. Но нам следует быть реалистами и сохранять спокойствие", - отметила Головач.

По данным Национального агентства общественного здоровья, число зараженных новой формой пневмонии в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи инфицирования за пределами КНР зафиксированы в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.

За минувшие сутки в Молдове не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на заседании национального штаба по контролю за эпидемологической ситуацией потребовала нарастить потенциал Нацагенства общественного здоровья по обработке опросников для обеспечения оперативности передачи данных участковым врачам и дополнительной оценке возможностей медико-санитарных учреждений по обеспечению лекарствами и медсредствами.

Думбрэвяну отметила, что Минздрав ведет переговоры по закупке еще 100 тестов по выявлению коронавируса нового типа. Кроме того, совместно с Погранполицией будут организованы учения по отработке алгоритма совместных действий в случае обнаружения пациента с симптомами коронавируса нового типа.

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