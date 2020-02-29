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Люди надевают респираторы, чтобы защитить себя от инфекции (иллюстративное фото)

В Комрате отменили широкую Масленицу из-за риска инфекции

© AFP 2019 / MIGUEL MEDINA
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200229/29360889/v-komrate-otmenili-massovoe-meropriyatie-na-maslenitsu-iz-za-riska-infektsii.html

От праздника пришлось отказаться в связи с эпидемиологической ситуацией и во избежание распространения вирусных инфекций.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. В столице Гагаузии отменили праздник Масленицы, который должен был состояться в субботу в Комратском Дворце культуры (ДК). Об этом сообщила администрация культурного учреждения.

По заявлению организаторов, массовое мероприятие решили не проводить во избежание распространения вирусных инфекций.

Отменить праздник рекомендовал Центр общественного здоровья Комрата.

В учебных заведениях Кишинева также отменяются массовые мероприятия, посвященные весенним праздникам. Соответствующий приказ вынесло Генеральное управление образования, молодежи и спорта столичного муниципия.

Концепт-кар Peugeot Instinct на Женевском автосалоне.
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Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор. 

Накануне Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на заседании национального штаба по контролю коронавируса нового типа потребовала нарастить потенциал Нацагенства общественного здоровья для обеспечения оперативности передачи данных участковым врачам и дополнительной оценке возможностей медико-санитарных учреждений по обеспечению лекарствами и медсредствами.

Совместно с Погранполицией Минздрав будет проводить учения по отработке алгоритма совместных действий в случае обнаружения пациента с симптомами коронавируса нового типа.

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Теги:
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