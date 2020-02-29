Коронавирус не пройдет: в Приднестровье рассказали, что для этого делают

О том, что ожидает путешественника, который захочет посетить приднестровский регион, рассказали корреспонденту Sputnik в региональной службе безопасности.

ТИРАСПОЛЬ, 29 фев – Sputnik. Особое внимание на границе уделяют прибывающим из стран распространения коронавируса, а также людям с признаками простуды – насморком, покраснением глаз, температурой, остальные же проходят обычный контроль документов. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik представитель министерства госбезопасности.

По документам и в разговоре пограничниками определяется, был ли человек в "странах риска", и прошло ли с тех пор две недели (инкубационного периода заболевания).

"Если не прошло 14 дней со дня пребывания в какой-либо из стран, где зафиксированы случаи этого заболевания, то на территорию региона пускаются только те, кто проживает в Приднестровье либо имеет здесь родственников. И информация об этом гражданине поступает в Центр гигиены и эпидемиологии, в котором уже определяют, что дальше делать с этим человеком", - отметил источник.

Пограничники параллельно изучению документов также визуально рассматривают человека. Если есть первичные признаки простудного заболевания, то такого путешественника положено дополнительно опрашивать и в случае выявления температуры вызывать скорую помощь.

Подобных случаев еще не происходило. Как впрочем, и самих фактов заболевания коронавирусом на территории региона не зафиксировано.

Как рассказал представитель ведомства, в связи с тем, что пограничники ведут работу на улице, а клинически доказано, что коронавирус не передается воздушно-капельным путем, то никаких средств защиты для них не предполагается. Однако если обнаруживается человек с явными признаками простуды, то его отводят в специальное помещение, и тогда пограничники для собственной безопасности надевают маски и одноразовые перчатки.

"Ведется работа по оснащению пограничников необходимыми техническими спецсредствами, которые определяют температуру, так называемыми тепловизорами", - подчеркнули в ведомстве.

"Черный" список стран по коронавирусу моментально дополняется при новой информации о случае расширения географии злополучного заболевания.

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