Ситуация с коронавирусом: в фокусе республиканских и кишиневских властей

За последние 24 часа в Республике Молдова не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, заявляет министерство здравоохранения.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. В инфекционную больницу "Тома Чорбэ" за сутки обратились 3 человека, недавно вернувшихся из Италии, двое взрослых и один ребенок с лихорадкой и кашлем. Они были проверены на присутствие коронавируса нового типа, результат отрицательный.

Об этом говорилось на совещании по борьбе с распространением инфекции, которое возглавила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

В пунктах пересечения границы, наземных и воздушных, было зарегистрировано 20 645 человек, которые въехали в страну, из которых 529 - по прямым маршрутам из Италии.

Заполнили специальные эпидемиологические опросники 1819 человек, документы переданы в Национальное агентство общественного здоровья.

Виорика Думбрэвяну призвала ежедневно проверять список местностей в зарубежных странах, затронутых COVID-19, особенно в Италии, где вспышки заболевания зарегистрированы в регионах Ломбардия и Венето.

Кишинев принимает все меры, чтобы не допустить эпидемии

В администрации Кишинева прошло совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое возглавил генеральный примар Ион Чебан.

По сообщению градоначальника, руководители муниципальных предприятий и служб отчитались о мерах по предотвращению вспышки коронавирусной инфекции. Были определены больницы, которые в случае необходимости организуют карантин и лечение, фонды финансирования, объемы необходимых медикаментов и оборудования.

Исполняющий обязанности руководителя муниципального управления по образованию, молодежи и спорту Андрей Павалой доложил, что директора школ и детских садов были информированы о мерах, введенных Всемирной организацией здравоохранения по профилактике заболеваний, вызванных вирусом нового типа.

Управление рекомендовало руководству образовательных учреждений отложить массовые мероприятия в школах и весенние утренники в дошкольных учреждениях.

"Глобальная эпидемия требует, чтобы мы были бдительны и готовы к любой ситуации", - сказал Ион Чебан.

Главы муниципальных предприятий общественного транспорта заявили, что их сотрудники проинструктированы и ежедневно проходят медицинскую проверку. Транспортные единицы оснащены контейнерами с дезинфицирующими веществами, после каждого рейса троллейбусы и автобусы подвергаются гигиенической обработке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK