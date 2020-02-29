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Весна приходит в маске.

Ситуация с коронавирусом: в фокусе республиканских и кишиневских властей

© REUTERS / Aly Song
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200229/29364876/za-sutki-bolnykh-koronavirusom-v-moldove-ne-vyyavleno.html

За последние 24 часа в Республике Молдова не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, заявляет министерство здравоохранения.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik.  В инфекционную больницу "Тома Чорбэ" за сутки обратились 3 человека, недавно вернувшихся из Италии, двое взрослых и один ребенок с лихорадкой и кашлем. Они были проверены на присутствие коронавируса нового типа, результат отрицательный.

Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сколько молдаван вернулись из Италии и других "владений коронавируса"

Об этом говорилось на совещании по борьбе с распространением инфекции, которое возглавила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

В пунктах пересечения границы, наземных и воздушных, было зарегистрировано 20 645 человек, которые въехали в страну, из которых 529 - по прямым маршрутам из Италии.

Заполнили специальные эпидемиологические опросники 1819 человек, документы переданы в Национальное агентство общественного здоровья.

Виорика Думбрэвяну призвала ежедневно проверять список местностей в зарубежных странах, затронутых COVID-19, особенно в Италии, где вспышки заболевания зарегистрированы в регионах Ломбардия и Венето.

Кишинев принимает все меры, чтобы не допустить эпидемии

В администрации Кишинева прошло совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое возглавил генеральный примар Ион Чебан.

По сообщению градоначальника, руководители муниципальных предприятий и служб отчитались о мерах по предотвращению вспышки коронавирусной инфекции. Были определены больницы, которые в случае необходимости организуют карантин и лечение, фонды финансирования, объемы необходимых медикаментов и оборудования.

Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Минздраве Молдовы рассказали о ситуации с коронавирусом в республике

Исполняющий обязанности руководителя муниципального управления по образованию, молодежи и спорту Андрей Павалой доложил, что директора школ и детских садов были информированы о мерах, введенных Всемирной организацией здравоохранения по профилактике заболеваний, вызванных вирусом нового типа.

Управление рекомендовало руководству образовательных учреждений отложить массовые мероприятия в школах и весенние утренники в дошкольных учреждениях.

"Глобальная эпидемия требует, чтобы мы были бдительны и готовы к любой ситуации", - сказал Ион Чебан.

Главы муниципальных предприятий общественного транспорта заявили, что их сотрудники проинструктированы и ежедневно проходят медицинскую проверку. Транспортные единицы оснащены контейнерами с дезинфицирующими веществами, после каждого рейса троллейбусы и автобусы подвергаются гигиенической обработке.

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Теги:
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